Le ricette per un Carnevale veg- Chiacchiere al forno

La settimana di Carnevale è sempre una festa soprattutto per i bambini, ricca di colori e di sapori; per non rinunciare alle irresistibili golosità che questa festa propone possiamo rivisitare le ricette tipiche sostituendo i prodotti di derivazione animale con quelli di origine vegetale creando così un piacere tutto veg. Ecco una delle proposte di Silvia Strozzi nell'appuntamento settimanale con Gusto Light sulla Gazzetta di Parma.

Le chiacchiere al forno



INGREDIENTI

500 g di farina tipo “2” 70 g di zucchero di canna 50 g di margarina vegetale 30 g di grappa 3 uova 6 g di lievito per dolci 1 tuorlo



PREPARAZIONE

Per preparare le chiacchiere, setacciate la farina assieme al lievito, aggiungete lo zucchero, le uova sbattute in precedenza e la grappa. Lavorate fino ad amalgamare bene gli ingredienti. Unite la margarina quindi continuate ad impastare per 15 minuti fino ad ottenere un composto omogeneo: dovrà risultare sostenuto ma abbastanza malleabile. Se necessario potete aggiungere 5/10 gr di acqua. Trasferite l’impasto su un piano da lavoro, e maneggiatelo rapidamente per dargli una forma sferica. Avvolgete il panetto con la pellicola trasparente e lasciatelo riposare a temperatura ambiente per almeno 30 minuti. Trascorso questo tempo, dividete la pasta in porzioni da 150 g circa e iniziate a lavorare ognuna singolarmente. Appiattite leggermente una prima porzione con il palmo della mano, infarinatela e stendetela con il tirapasta impostato sullo spessore più largo. Ripiegate verso il centro i lati corti della striscia di pasta ottenuta, dopodiché tiratela nuovamente impostando ogni volta il tirapasta su uno spessore sempre minore fino a raggiungere i 2 mm. Con una rotella a taglio smerlato procedete sagomando dei rettangoli di circa 5x10 cm e praticando su ognuno due tagli centrali, paralleli al lato lungo. Cuocete in forno a 180°C per 20 min.

Diff 3

Tempo 60 min