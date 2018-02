La ricetta di San Valentino - Torta al cioccolato, messaggera d’amore

la proposta di San Valentino della Peppa: "Questa ricetta è nata nella mia cucina pensando alla festa degli innamorati e ha avuto un successo formidabile: è volata via come niente fosse! Morbida, spumosa, è stato un piacere affondare una forchettina via l’altra, fino a finirla senza essersene accorti. Preparate anche voi questa torta profumata e dolcissima per le persone che amate e riuscirete senz’altro a trasmettere l’amore che ci avete messo cucinandola. E se volete dare un tocco ancora più romantico acquistate dei cuoricini di zucchero e alternateli ai ciuffetti di panna". Per le altre ricette dei lettori e per le ultime curiosità a tema viaggi, libri, hi-tech e animali, l'inserto La Domenica con la Gazzetta in edicola.

INGREDIENTI:

PER LA PASTA BISCOTTO:

3 tuorli

3 albumi

gr 70 zucchero

gr 40 farina

1 arancia



PER LA BAGNA:

1 tazzina da caffè di acqua calda

1 cucchiaio di rum

1 cucchiaio di zucchero a velo



PER LA FARCIA: gr 200 mascarpone

2 tuorli

gr 80 zucchero + 1 cucchiaio

gr 100 cioccolato fondente

1 bustina di vanillina

2 albumi



PER DECORARE:

gr 250 panna

gr 50 zucchero

lamponi

cuoricini di zucchero

PREPARAZIONE:

Iniziamo dalla pasta biscotto montando a neve ferma gli albumi con gr 50 di zucchero. A parte sbattiamo i tuorli con gr 20 di zucchero e aromatizziamo con la buccia grattugiata dell’arancia. Uniamo i due impasti con delicatezza e incorporiamo la farina. Versiamo il composto in uno stampo di cm 24 imburrato e infarinato e cuociamo a 180° per 15/18 minuti. Ora pensiamo alla bagna portando a bollore l’acqua con lo zucchero per 5 minuti, fuori dal fuoco aggiungiamo il rum e lasciamo raffreddare. Per la farcia procediamo sciogliendo a bagnomaria il cioccolato tritato, mescoliamo e raffreddiamo. Lavoriamo il mascarpone con i tuorli e gr 80 di zucchero, poi uniamo il cioccolato fuso e la vanillina. Montiamo a neve ferma gli albumi con il cucchiaio di zucchero rimasto e incorporiamo delicatamente al mascarpone. Distribuiamo la farcia sulla pasta biscotto e poniamo in frigorifero. Montiamo la panna con lo zucchero e decoriamo la torta a ciuffetti con sopra un lampone.

COSTO DEL PIATTO: 10 euro