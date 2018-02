La ricetta della domenica - Ciambelline ricotta e arance

La ricetta domenicale e golosa della Peppa. "Sarà che a me piacciono le cose semplici e queste veloci ciambelline mi hanno davvero conquistato. È vero, il carnevale è finito, ma dopo averle assaggiate a una festicciola in parrocchia non potevo aspettare a proporvele sino all'anno prossimo".

INGREDIENTI:

gr 300 farina

gr 100 zucchero

gr 250 ricotta

1 uovo

scorza di 1 arancio grattugiata

gr 80 succo d'arancia

1/2 cucchiaino di lievito per dolci

1 lt olio di semi di arachidi

miele

granella colorata

PREPARAZIONE

Mescoliamo insieme lo zucchero con la ricotta, la buccia di arancia, il succo di arancia, poi aggiungiamo la farina e il lievito per dolci. Impastiamo con le mani fino ad ottenere un panetto morbido. Con dei pizzichi di impasto formiamo un cordoncino (come per fare gli gnocchi) e incrociando gli estremi gli diamo la forma di una ciamvbellina. In un tegame stretto e dai bordi alti versiamo l'olio e quando è caldo al punto giusto friggiamo le ciambelline fino a doratura. Un metodo antico ma sempre molto valido per sapere se l'olio è a temperatura giusta, è di immergere un pezzetto di pane nell'olio e quando intorno vi si formeranno delle bollicine, ecco questo è il momento. Scoliamo dell'olio in eccesso tamponandole con lo Scottex, le posizioniamo sul piatto da portata, cospargiamo con il miele e la granella colorata.

COSTO DEL

PIATTO: 6