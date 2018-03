La ricetta della domenica - Crostata all'ananas e crema

"Fra pochi giorni è la festa della donna. Che ne dite di farlo con le vostre mani il dolce per l'occasione? - scrive la Peppa - Oggi vi propongo questa crostata veramente deliziosa, ideale per impreziosire ogni momento della giornata. E se inviterete le amiche per la serata in compagnia premuratevi di raddoppiare la dose perché fra una chiacchiera e l'altra sparirà in un baleno". Le altre ricette dei lettori, le curiosità dal mondo dei libri, dei viaggi, dell'hi-tech, degli animali sull'inserto La domenica.

INGREDIENTI:

PER LA BASE:

Gr 150 farina

Gr 150 zucchero

4 uova (2 intere e 2 tuorli)

Gr 110 burro

1 bicchierino di cognac

1/2 bustina di lievito

PER LA CREMA:

Gr 150 zucchero

Gr 50 farina

4 rossi d'uovo

Dl 4,5 latte

Gr 200 panna fresca

Gr 300 ananas frullata

1 foglio di colla di pesce

PER GUARNIRE:

5 fette di ananas

alcune ciliege sciroppate

PREPARAZIONE:

Mescoliamo i vari ingredienti della pasta frolla e stendiamo l'impasto in una teglia di cm 26 con sotto la carta forno. Bucherelliamo con i rebbi della forchetta e cuociamo a 180° per 30 minuti. Prepariamo la crema stemperando la farina, lo zucchero e le uova con il latte, addensiamo sul fuoco e facciamo raffreddare. Frulliamo l'ananas e lo mescoliamo alla crema. Ammolliamo la colla di pesce nell'acqua, la strizziamo e sciogliamo sul fuoco con pochissimo latte. Una volta fredda la incorporiamo alla crema. Stendiamo il tutto sulla frolla, la passiamo in frigorifero per un'oretta quindi decoriamo con le fette di ananas divise a metà, le amarene e qualche foglia di ananas.