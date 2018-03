La ricetta "green" - Gratin di funghi shiitake e fontina

Molti chef in tutto il mondo stanno utilizzando cibi che conciliano la passione per la cucina con il wellness.

È la strada che stanno facendo sempre di più alcuni tipi di funghi, tradizionalmente usati come integratori alimentari: si tratta di varietà speciali come il reishi, gli shiitake e la chaga. Gusti forti che andranno a potenziare non solo brodi e minestre, ma anche caffè, frullati, tè e altri tipi di bevande.

Proprio questi funghi sono le "superstar" dell'appuntamento di oggi sulla Gazzetta con Gusto Light. Ecco una delle ricette proposte da Silvia Strozzi. E poi tanti altri approfondimenti, consigli e curiosità a tema "green".

GRATIN DI SHIITAKE E FONTINA

INGREDIENTI

150 g di funghi shiitake

150 g di pioppini

4 grosse fette di pane tipo pugliese

200 g di fontina

2 dl di latte

3 uova

1 spicchio di aglio

1 ciuffo di prezzemolo

30 g di gherigli di noce

parmigianoreggiano grattugiato

40 g di burro

olio extravergine d’oliva, sale, pepe

PREPARAZIONE Pulite i funghi e tagliateli grossolanamente. Scaldate un filo di olio in padella con l’aglio schiacciato, da eliminare prima che inizia a prendere colore. Unite i funghi e rosolateli a fiamma vivace per 4-5 minuti, salando verso la fine. Sminuzzate grossolanamente i gherigli di noce con un coltello. Sbattete le uova in una terrina con il latte, un pizzico di sale e una macinata di pepe. Tagliate a metà le fette di pane e immergetele un pezzo alla volta nel composto di latte e uova, in modo che si inzuppino un po’. Imburrate una pirofila e fate un primo strato di pane sul fondo. Affettate la fontina a lamelle. Distribuite sul pane nella pirofila metà dei funghi, qualche fettina di fontina, un po’ di noci e di prezzemolo tritato grossolanamente. Fate un altro strato di pane, funghi, formaggio e terminate con noci, prezzemolo, 1 cucchiaio di parmigiano e qualche fiocchetto di burro. Infornate a 180° per 20-25 minuti.

Difficoltà 2

Tempo 60 minuti