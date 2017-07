Ponte Verdi a Ragazzola, riapertura è prevista per la mezzanotte di lunedì 10 luglio. La circolazione sarà regolata da un semaforo, velocità massima 30 km/ora, divieto di sorpasso per tutti. Sospeso il traffico dei mezzi di peso superiore a 44 t. Il transito dei mezzi pesanti di peso complessivo inferiore a 44 t dovrà avvenire con distanza reciproca non inferiore a mt. 50.

Anche la Provincia di Cremona ha emesso analoga ordinanza per la parte ricadente nel territorio di sua competenza.

La circolazione stradale era stata sospesa dal 12 aprile scorso nel tratto di Ponte sul Fiume Po, per consentire la realizzazione dei lavori di risanamento conservativo del Ponte da parte della Provincia di Cremona.