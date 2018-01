Rugby, ecco le 32 azzurre per il 6 Nazioni

Andrea Di Giandomenico, Commissario Tecnico della Nazionale Femminile, ha reso noti i nomi delle trentadue Azzurre inserite nella rosa per il prossimo Torneo Femminile delle 6 Nazioni.Alla guida dell’Italdonne nel Torneo Sara Barattin, azzurra in attività di più lungo corso (ha esordito nel 2005) che con le sue 77 presenze è la terza atleta con il maggior numero di caps, affiancata dalla veterane Manuela Furlan, sua compagna di squadra anche nel Villorba, e Lucia Gai, migrata nel club francese dello Stade Rennais che con l’Italia Femminile hanno esordito nel 2009.Sono, invece, otto le esordienti inserite nel gruppo azzurro, tra cui tre atlete provenienti da squadre tutorate, grazie alla regolamentazione federale che permette alle giocatrici che svolgono attività regionali (Coppa Italia) di poter partecipare anche alla competizione a XV: Bianca Maria Coltellini, flanker del Gloucester Hartpury (Inghilterra), Arianna Corbucci mediano di mischia nel Frascati Rugby Club 2015, Chiara Maria D’Apice tallonatore, così come il fratello Tommaso, nel Montevirginio Mini Rugby, Giordana Duca, seconda linea del Frascati R.C. 2015, Giorgia Durante, pilone del Montebelluna Rugby 1977 (in campionato gioca con il Benetton Treviso), Giada Franco, terza linea del Colorno Rugby, Michela Merlo, pilone del Rugby Mantova (tutorata dal Rugby Colorno) e Miriam Pagani tre quarti centro del Rugby Como che nella massima divisione italiana, la Serie A, gioca con il Rugby Monza 1949.Lunedì, 22 gennaio, verrà diramata la lista delle ventitré atlete selezionate per i primi due incontri che si ritroveranno a Reggio Emilia giovedì 1 febbraio per esordire nella competizione allo Stadio Mirabello domenica 4 febbraio, alle ore 18.30, contro l’Inghilterra, squadra detentrice del Trofeo. Una settimana dopo l’Italdonne sarà in campo al Donnybrook di Dublino (ore 13.00 locali) per affrontare l’Irlanda.“Ripartiamo con un gruppo molto giovane” - le parole di Andrea Di Giandomenico – “rinnovato dopo il Mondiale dello scorso agosto in Irlanda. Abbiamo visionato molti giovani talenti negli ultimi mesi ed avuto modo di fare delle verifiche in occasione del Test Match di novembre contro la Francia che hanno fornito ottimi spunti sui cui lavorare. Siamo consci che nel 6 Nazioni è necessari innalzare la qualità delle nostre prestazioni ma siamo fiduciosi poiché abbiamo lavorato bene per preparare il Torneo.”Clicca qui per il calendario completoDi seguito le 32 atlete inserite nella rosa azzurra.SARA BARATTINNata a: Treviso; Il: 11.09.1986Ruolo: Mediano di MischiaClub: Iniziative Villorba RugbyCaps: 77ILARIA ARRIGHETTINata a: Cernusco sul Naviglio (MI); Il: 2.03.1993Ruolo: Terza LineaClub: Stade Rennais Rugby (FRA)Caps: 30MELISSA BETTONINata a: Borgosesia (VC); Il: 7.05.1991Ruolo: TallonatoreClub: Stade Rennais Rugby (FRA)Caps: 41ELISA BONALDONata a: Brescia; Il: 14.09.1996Ruolo: Tre quarti centro - AlaClub: Rugby ColornoCaps: 3JESSICA BUSATONata a: Treviso; Il: 3.11.1993Ruolo: Mediano di AperturaClub: Iniziative Villorba RugbyCaps: 1BIANCA MARIA COLTELLININata a: Milano; Il: 6.11.1998Ruolo: FlankerClub: Gloucester-Hartpury (ING)Caps: esordienteARIANNA CORBUCCINata a: Frascati (RM); Il: 15.11.1995Ruolo: Mediano di MischiaClub: Frascati Rugby Club 2015Caps: esordienteCHIARA MARIA D’APICENata a: Benevento; Il: 23.12.1991Ruolo: TallonatoreClub: Montevirginio Mini RugbyCaps: esordienteGIORDANA DUCANata a: Frascati (RM); Il: 18.09.1992Ruolo: seconda lineaClub: Frascati rugby Club 2015Caps: esordienteGIORGIA DURANTENata a: Castelfranco Veneto (TV); Il: 22.09.1998Ruolo: PiloneClub: Montebelluna Rugby 1977 (tutorata Benetton R. Treviso)Caps: esordienteVALERIA FEDRIGHINata a: Verona; Il: 5.09.1992Ruolo: Seconda LineaClub: Saracens (ING)Caps: 8GIADA FRANCONata a: Napoli; Il: 11.07.1996Ruolo: Terza LineaClub: Rugby ColornoCaps: esordienteMANUELA FURLANNata a: Trieste; Il: 30.06.1988Ruolo: EstremoClub: Iniziative Villorba RugbyCaps: 61LUCIA GAINata a: Pesaro; Il: 3.05.1991Ruolo: PiloneClub: Stade Rennais Rugby (FRA)Caps: 52GAIA GIACOMOLINata a: Calsalmaggiore (CR); Il: 1.01.1995Ruolo: PiloneClub: Rugby ColornoCaps: 8ELISA GIORDANONata a: Mirano (VE); Il: 1.11.1990Ruolo: Terza LineaClub: Valsugana Rugby PadovaCaps: 27ANNAMARIA GIZZINata a: Colleferro (RM); Il: 28.03.1995Ruolo: CentroClub: Frascati Rugby Club 2015Caps: 1CARLOTTA GUERRESCHINata a: Asti; Il: 4.09.1991Ruolo: AlaClub: CUS TorinoCaps: 1ISABELLA LOCATELLINata a: Vimercate (MB); Il: 23.10.1994Ruolo: Seconda Linea/ Terza LineaClub: Rugby Monza 1949Caps: 16VERONICA MADIANata a: Casalmaggiore (CR); Il: 16.01.1995Ruolo: Mediano di AperturaClub: Rugby ColornoCaps: 7MARIA MAGATTINata a: Como; Il: 21.08.1992Ruolo: AlaClub: Rugby Monza 1949Caps: 21MICHELA MERLONata a: Albenga (SV); Il: 09.04.1986Ruolo: PiloneClub: Rugby Mantova (tutorata Rugby Colorno)Caps: esordienteAURA MUZZONata a: San Vito al Tagliamento (PN); Il: 12.04.1997Ruolo: CentroClub: Iniziative Rugby VillorbaCaps: 1MIRIAM PAGANINata a: Seveso (MB); Il: 22.03.1992Ruolo: Seconda lineaClub: Rugby Como (Tutorata Rugby Monza 1949)Caps: esordienteELISA PILLOTTINata a: Albenga (SV); Il: 29.12.1991Ruolo: Seconda LineaClub: Chicken CUS PaviaCaps: 10ELEONORA RICCINata a: Terni; Il: 24.09.1990Ruolo: PiloneClub: : C.R.A.T. A Coruña (SPA)Caps: 1BEATRICE RIGONINata a: Abano Terme (PD); Il: 1.08.1995Ruolo: Mediano di Apertura - CentroClub: Valsugana Rugby PadovaCaps: 22VALENTINA RUZZANata a: Padova; Il: 13.09.1992Ruolo: Seconda LineaClub: Valsugana Rugby PadovaCaps: 10MICHELA SILLARINata a: Parma; Il: 23.02.1993Ruolo: Centro - AlaClub: Rugby ColornoCaps: 39SOFIA STEFANNata a: Padova; Il: 12.05.1992Ruolo: Centro – Ala - Mediano di MischiaClub: Stade Rennais Rugby (FRA)Caps: 33SILVIA TURANINata a: Grumello del Monte (BG); Il: 6.07.1995Ruolo: TallonatoreClub: Rugby ColornoCaps: 1BEATRICE VERONESENata a: Padova; Il: 11.03.1996Ruolo: Terza LineaClub: Valsugana Rugby PadovaCaps: 1