Peugeot-Citroën, al volante della storia

Questione di prospettive. Chi ha i capelli bianchi da un pezzo, e associa la propria giovinezza a una DS 19 del ‘55. Chi ha qualche anno di meno, e ricorda bene l’emozione al passaggio di una Peugeot 205 GTi fine anni Ottanta. Chi, infine, ha la patente fresca di firma, e un giorno racconterà ai nipoti della sua prima auto: una Citroën C3 «Connected Cam».

Non c’è futuro senza piena consapevolezza delle origini, e non è un caso che in Psa il passato sia argomento quotidiano. D’altra parte, Peugeot si picca del titolo di più antico costruttore di automobili del mondo (1891), primato che alla Galerie Peugeot di San Gimignano il visitatore può sviscerare e toccare con mano. Mentre con una platea di 100 mila appassionati e 500 mila pezzi storici in circolazione, il «Double Chevron» risulta il marchio a quattro ruote più collezionato in assoluto. Un tour guidato al Centro Documentazione Storica di Sinalunga, in provincia di Siena, svelerà anche il perché.

Come brand indipendente, DS sta solo muovendo i primi passi (la fondazione nel 2014), ma possiede nella gamma anni Cinquanta e anni Sessanta un «precedente» di valore inestimabile. Ciascun modello attuale è insomma figlio della storia: Peugeot 208 non esisterebbe senza una dinastia di «leoncine» col 2 davanti che ha inizio nel 1927 con la «matriarca» 201. Né l’odierna offerta «Gti» popolerebbe l’immaginario dei ventenni «smanettoni» senza che un cammino di avventura e innovazione prendesse piede nel 1894, anno in cui Armand Peugeot iscrisse una Tipo 3 alla «protogara» Parigi-Rouen. Sedersi al volante di una 2CV è oggi un’esperienza pittoresca e laboriosa, viziati come siamo da servosterzo e sincronismi della trasmissione. Eppure nel ‘48 rappresentava un sogno, quello di molte famiglie modeste di viaggiare finalmente a motore.

Quasi 70 anni più tardi, da sogno l’auto è diventata un’esigenza: eppure, i valori di allegria e affidabilità incarnati dalla prima 2CV salgono ora a bordo di nuova C3, così moderna e così fedele alla «bisnonna». E se a prima vista una DS5 ha poco da spartire con una immortale DS Pallas, l’invito è quello di non fermarsi all’apparenza. La continuità sta infatti sottopelle, nel gusto per il lusso, la scelta di materiali esclusivi e la customizzazione, funzione oggi ripresa dal programma «Commande Speciale». Guidare oggi una qualsiasi vettura del Gruppo è come testimoniare il progresso in prima persona. E come parte di un processo in divenire, con guida autonoma, tecnologia digitale ed elettrificazione di massa ormai alle porte, ritiriamo l’auto nuova e già assaporiamo un pizzico di nostalgia.