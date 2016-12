La Niro nel Guinnes dei primati per consumo

Exploit della Kia Niro Hybrid negli Usa: ha stabilito un nuovo GUINNESS WORLD RECORD™ per il più basso consumo fra le vetture a propulsione ibrida. Il primato è stato stabilito coprendo il percorso fra Los Angeles a New York City sulle normali strade aperte al traffico con un consumo medio di 76,6 miglia per gallone, corrispondenti a ben 32,5 km/litro.

La certificazione del nuovo GUINNESS WORLD RECORDS™ è stata consegnata all'arrivo alla New York City Hall di Manhattan, a riconoscimento del miglior risultato mai ottenuto da un'auto ibrida nel classico percorso coast-to-coast americano.

Nel corso della prova la Niro è stata condotta da Wayne Gerdes di Carlsbad (California) con il copilota Robert Winger di Williamsburg (Virginia); il percorso totale di 3.715,4 miglia (5978 km) dalla Los Angeles City Hall alla New York City Hall ha richiesto in totale solo 48,5 galloni (183,6 litri) di benzina, equivalenti a 4,1 pieni completi.

La Niro ha un gruppo propulsore ibrido parallelo (i due motori funzionano singolarmente o in modo abbinato) utilizza un motore termico 1600 a iniezione diretta e uno elettrico da 32 kW alimentato da batterie ai polimeri-ioni di litio. La potenza è trasmessa alle ruote anteriori attraverso un cambio automatico-sequenziale a doppia frizione a 6 marce.