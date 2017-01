Qashqai compie 10 anni. E regala 10 anni di garanzia

Nissan Qashqai sta per compiere 10 anni dal suo lancio commerciale. La vettura, presentata al Salone dell’Automobile di Parigi del 2006, fece il suo debutto sui mercati dei vari paesi europei tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio 2007. Assieme a Nissan Qashqai nasceva un nuovo segmento di autovetture, quello dei crossover. Un incrocio tra una berlina di segmento C e un Suv. Per celebrare questi 10 anni di storia e di innovazione nasce l'offerta 1QYEARS, con cui Nissan offre 10 anni di garanzia in omaggio a tutti i clienti che acquisteranno Qashqai nel mese di gennaio (con immatricolazione entro il 31 marzo). L'offerta sarà valida con o senza permuta o rottamazione e con o senza finanziamento.