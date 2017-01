L'auto come un gadget: il futuro al CES di Las Vegas

Assistenti virtuali scrupolosi come angeli custodi. Mappe HD più dettagliate di un satellite della Nasa. L’interfono per comunicare coi passeggeri di terza fila. Il touchscreen? Prepensionato dagli ologrammi. Propulsione elettrica e guida autonoma, ma non solo. In futuro acquisteremo autentici «Pc», intesi d’ora in poi anche come «Personal cars». E l’esperienza in concessionaria somiglierà alla spesa da Media World. Già, perché l’auto del domani (2020? 2025?), oltre che elettrica sarà soprattutto elettronica. Il confine tra mobilità, spazi domestici e lavoro, sempre più sfumato.

Benvenuti al Consumer Electronic Show di Las Vegas, massimo evento mondiale sulla tecnologia che da qualche edizione a questa parte ha sottratto a Los Angeles e Detroit ettari di palcoscenico automotive invernale. E se il Naias (al via due giorni fa nel freddo Michigan) può sempre contare su un parco novità di massimo appeal (Audi Q8, Bmw Serie 5, Mercedes Classe E Coupé, Lexus LS, per citare prodotti destinati anche all’Europa), è tuttavia il quasi contemporaneo Ces 2017 (conclusosi proprio domenica in un ideale passaggio di consegne) a calamitare la maggior parte dei riflettori globali.

C'E' ANCHE FCA

Non a caso è proprio nel deserto del Nevada che Fca ha tolto i veli a Portal, concept di monovolume 6 posti ad emissioni zero (finalmente il Gruppo batte un colpo) e guida semi-autonoma, 400 km di autonomia e ricarica rapida in 20 minuti. La Portal sperimenta una forma di Autonomous Drive di terzo livello: anche se non interviene sui comandi, a controllare strada e ambiente circostante è sempre l’uomo. Rivoluzionario il design, capillare l’equipaggiamento di sensori Lidar e Sonar oltre che di telecamere (una delle quali puntata sul guidatore per monitorarne il grado di vigilanza), straevoluta la tecnologia che permette al software di bordo di dialogare in rete con la propria abitazione.

BMW, SAGGEZZA ARTIFICIALE

E se Fca abbandona la «Sin City» tra gli applausi, Bmw stupisce pubblico e addetti a lavori con la Serie 5 settima generazione (nome in codice G30), berlina intelligente che non solo (volendo) avanza senza l’intervento umano, ma anche funge da efficiente «segretaria» tuttofare: attraverso la piattaforma Open Mobility Cloud, l’auto conosce i nostri impegni e li coordina con saggezza artificiale. Prende invece il nome di Bmw HoloActive Touch (visto sul prototipo i Inside Future) la funzione che proietta a mezz’aria ologrammi a colori coi quali interagire mediante gesti.

Il futuro ha costi proibitivi? A correre incontro alle masse ci pensa Hyundai con Autonomous Ioniq, quarta declinazione (dopo ibrida, elettrica e ibrida plug-in) della ecologica sedan coreana. Non si sa quando, ma arriverà. E tra le interpretazioni della mobilità prossima a venire, al Ces si distinguono pure la minicar Eli Zero, progetto nato da una start-up, molto simile a Renault Twizy, che negli States si venderà a 10 mila dollari, e - all’opposto - l’estrema FF 91, il bolide elettrico della cinese Faraday Future da 1.050 Cv, 700 km di percorrenza e prezzo top secret.

AUTO(MOBILE)

Per finire, l’intreccio tra automobili e colossi digitali: Apple (Car Play) e Google (Android Auto) ancora guidano il mercato, ma si fa strada SmartDeviceLink, consorzio fondato da Ford e Toyota per lo sviluppo di un sistema alternativo open source per la gestione dei dati. Tutto così complicato, tutto - una volta in mano all’utente - così semplice. L’automobile come dispositivo mobile, il motore come sistema operativo, la carrozzeria come la «cover» del cellulare. E anziché una tanica di benzina, chiederemo in prestito un…caricabatterie.