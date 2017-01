Entro tre anni 200 colonnine in autostrada tra l'Italia e l'Austria

Vacanze in Austria davvero ecologiche? Entro tre anni sarà possibile viaggiare in autostrada tra Italia e Austria utilizzando veicoli elettrici al 100%, grazie al "corridoio" di 200 punti di ricarica veloce che verranno dislocati lungo le principali direttrici autostradali dei due Paesi. E’ l’obiettivo del progetto EVA+ (Electric Vehicles Arteries+) per la mobilità elettrica in Italia e Austria presentato a Bruxelles nei giorni scorsi che prevede - entro il 2019 -l'installazione di 180 stazioni di ricarica elettrica veloce in Italia (da Enel) e 20 in Austria (da Smatrics).

8,4 MILIONI Il progetto, per un valore stimato in 8,473 milioni di euro, viene cofinanziato dall’Ue al 50%, per un valore massimo di 4,2 milioni. EVA+ si inserisce nella strategia di mobilità per il corridoio mediterraneo-baltico. L’iniziativa è quindi uno dei tasselli per la realizzazione di un network di colonnine di ricarica che permetta di spostarsi dal sud al nord dell’Europa alla guida di veicoli elettrici.

LE COLONNINE Le colonnine previste per l’Italia saranno del tipo Fast Recharge Plus, una tecnologia sviluppata da Enel, che permette la ricarica contemporanea di due veicoli in 20 minuti. Le infrastrutture saranno di tipo a ricarica rapida e multi-standard con attacchi AC, CSS Combo 2, CHAdeMO. Nelle prossime settimane si darà il via a studi preparatori, per individuare la collocazione dei punti di ricarica, che verranno installati a circa 50-60 km di distanza l’uno dall’altro. E secondo la tabella di marcia, i primi trenta dovrebbero essere installati già il prossimo autunno.

PARTNER Al progetto EVA+, oltre a Enel, in qualità di coordinatore, e Verbund, principale utility austriaca che controlla Smatrics, partecipano alcuni tra i principali costruttori a livello mondiale come Renault, Nissan, Bmw, Volkswagen e Audi.

Renault sottolinea come oggi in Europa siano presenti «circa 2.300 stazioni di ricarica rapida in una quindicina di Paesi europei. Per svilupparli, Renault partecipa, in particolare, ad alcuni progetti dell’Unione europea, tra cui: il progetto pilota "Corri-Door", che ha permesso di installare in Francia circa 200 punti di ricarica rapida, equivalenti a una colonnina ogni 80 km; il progetto "Fast-E", che prevede l’installazione di 241 punti di ricarica in Germania a metà 2017, e di 37 in Belgio entro la fine del 2016 e un progetto simile per aggiungere 30 punti di ricarica in Repubblica Ceca e Slovacchia entro la fine del 2017».

«Con il contributo di Volkswagen e Audi al progetto EVA+, il gruppo Volkswagen - precisa l’ad di Volkswagen Group Italia Massimo Nordio - conferma il proprio impegno per lo sviluppo della mobilità sostenibile». Per Audi il progetto EVA+ si affianca al protocollo europeo «Fast charger» e alla partnership con il consorzio Alta Badia.