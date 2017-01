Per il 5° anno di fila Sandero miglior City Car low cost

Per il quinto anno consecutivo Dacia Sandero si aggiudica il premio della "Migliore city car a meno di 12.000 sterline" durante la cerimonia di premiazione organizzata da What Car?

Sandero è stata premiata per la prima volta nel 2013, dopo l'arrivo di Dacia sul mercato britannico. Dopo i riconoscimenti ottenuti nel 2014, 2015 e 2016, la piccola ha ottenuto la maggioranza dei voti per la sua capacità di imporsi come riferimento in termini di praticità, comfort e costi di utilizzo ad un prezzo di partenza di 5.995 sterline, il più accessibile del mercato delle auto nuove in Gran Bretagna.