All’asta su internet la Seat 1430 di Julio Iglesias

Prima di viaggiare in aereo, con il suo jet privato o in auto col suo autista, Julio Iglesias si spostava con la sua automobile privata in tutte le città spagnole dove teneva concerti. Una delle prime auto che il cantante utilizzava per fare questi viaggi è ora all’asta su Catawiki (www.catawiki.it), casa d’aste online per oggetti speciali e introvabili.

Si tratta della Seat 1430 Special 1.600 che l’artista spagnolo acquistò nel 1972 e che, secondo la stima dei banditori Catawiki, ha un valore che oscilla tra 25mila e 32.500 euro. L’auto sarà all’asta fino al prossimo 30 gennaio sul sito di Catakiwi.

Era l’anno 1972 e, a soli 29 anni, Julio Iglesias era già un cantante di successo dopo aver vinto il Festival Internacional de la Canción de Benidorm ed essersi classificato al 4° posto al Festival de Eurovisión. Fu proprio quell’anno che il giovane artista non esitò ad acquistare per 147.700 pesetas una nuova auto, una Seat 1430 Special 1.600 blu. L’artista ne andava fiero e ne parlava anche durante le sue interviste, come testimonia un articolo della rivista ABC dell’11 marzo 1972 nella rubrica “L’auto di…”: Iglesias disse che “era una macchina perfetta, molto veloce, molto confortevole e che non aveva speso molto”. Nella stessa intervista rivelò che non era l’unico a guidarla, e durante i viaggi più lunghi “facciamo i turni alternandoci al volante con mia moglie”. A quei tempi il cantante era sposato con Isabel Preysler, per cui anche “la regina dei tabloid” ha guidato quest’auto.

Questa leggendaria Seat 1430 Special 1.600 è stata di proprietà di Julio Iglesias fino al 1976, quando venne ceduta al suo agente e poi, due anni fa, fu venduta al suo attuale proprietario.

“L’auto è arrivata ai nostri giorni in condizioni perfette, il motore è in ottimo stato ed è pienamente efficiente. Ad oggi ha 74mila chilometri - ha dichiarato Federico Puccioni, Country Manager Italia di Catawiki -. La Seat 1430 è un autentico gioiello per gli amanti dei classici dell’industria automobilistica spagnola e quest’auto in particolare è stata guidata da uno dei cantanti di maggior successo della scena musicale internazionale, il che la rende un pezzo unico sul mercato, che si può trovare solo su Catawiki. Ogni settimana più di 35.000 oggetti unici sono disponibili sul nostro sito, ma questa macchina farà senza dubbio parte della lista di oggetti memorabili che abbiamo avuto all’asta sino ad oggi”.