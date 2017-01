Renault senza ostacoli con X-Track

Non solo auto. Renault si gode il «magic moment» anche sul fronte dei veicoli commerciali, che peraltro sono una specialità della casa fin dal 1898: la crescita del 50% nel corso del 2016 (22mila pezzi in un mercato spinto dai benefici fiscali del maxiammortamento al 140%, che proseguirà quest'anno) è figlia di un'offensiva di prodotto imponente, oltre 450 versioni per tutti i gusti, da 1 a 22 metri cubi di portata, alimentazione anche elettrica e trazione - ecco la grande novità per questo 2017 - che all'occorrenza diventa integrale.

E allora per il terzo anno consecutivo la divisione Renault PRO+ sta preparando la carovana di veicoli commerciali allestiti per fare un vero e proprio giro d’Italia mettendo in mostra il proprio potenziale: il Business Booster Tour farà tappa quest'anno a Parma alla concessionaria Carebo dal 2 all'8 marzo (info su http://business-booster.renault.it) forte dei numeri messi a segno nel 2016, 25mila visite, 7 carovane, 41 veicoli allestiti e 150 tappe che quest'anno diventeranno 200 (con 50 veicoli). E infatti il tour che parte in settimana terminerà poco prima di Natale...

Parlavamo di nuove soluzioni di motricità, vediamole nel dettaglio. Si chiamano X-Track e 4x4 (riservata al Master che è normalmente a trazione posteriore) stabilite in funzione dell’utilizzo - occasionale o intensivo - e del terreno. Da Trafic a Kangoo, da Master a Clio Van, la soluzione che permette a tutti di trarsi di impaccio da situazioni particolari - sterrato, fango, pendii - si chiama X-Track: consiste in un differenziale meccanico a slittamento limitato, sospensioni rialzate, protezioni sottoscocca e pneumatici ad alta aderenza, e consente alla trazione 4x2 di affrontare terreni difficili.

La versione 4x4 dedicata solo al Renault Master è invece progettata insieme ai tedeschi di Oberaigner Automotive per chi ha necessità di far fronte a condizioni di aderenza precaria con il massimo della motricità possibile: un pulsante sulla plancia attiva la trazione integrale (ci sono anche le ridotte) che si disinserisce automaticamente oltre i 40 km/h. L'aggravio di peso è di appena 60 kg.

Non mancano infine le novità in tema di mobilità elettrica: Nuovo Kangoo Z.E. e Master Z.E vanno a completare il portfolio mentre aumenta anche l'autonomia con omologazioni fino a 270 km. A.T.