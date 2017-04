Driving Experience Bmw, SpecialMente in pista

Una Bmw in pista è un po' come il cacio sui maccheroni: ci sta benissimo. Non stupisce certo vedere la splendida M6 GT3 ufficiale mangiarsi i saliscendi da brivido del circuito di Imola in vista del campionato italiano gran turismo, e nemmeno ammirare la parata di Bmw con le quali gli istruttori di GuidarePilotare del pioniere Siegfried Stohr insegnano fin dal 1985 a tenere davvero un volante in mano. Fin qui siamo nella norma.

La novità è vedere tre di queste vetture (una M2, una 216d Active Tourer e una 216dGran Tourer) con la livrea di SpecialMente, il programma di responsabilità sociale della Casa tedesca: Bmw Italia presenta il primo progetto (al mondo) di corsi di guida dedicati ai disabili. Il testimonial non può che essere Alex Zanardi, già protagonista con Bmw di SciAbile e straordinario vincitore al Mugello lo scorso anno con la M6, accompagnato dalla nazionale paraciclistica.

Con la consueta travolgente simpatia e intelligenza nonché il “manico” intatto in pista (vedere per credere!) Zanardi ha fatto da Cicerone utilizzando anche comandi speciali di ultimissima generazione.

La rivoluzione 4.0 sbarca infatti anche negli abitacoli: la nuova tecnologia di un'azienda italiana - la Fadiel - porta sulle Bmw del corso uno speciale guanto wireless che si trasforma in acceleratore consentendo di mantenere sempre le mani sul volante. Portare le vetture in pista, quindi sottoponendo a stress importanti anche la tecnologia, significa - secondo Zanardi - creare le condizioni per sviluppare soluzioni alternative innovative e più efficaci. Dunque i programmi di guida Bmw nell'ambito di SpecialMente (per i calendari consultare il sito della Bmw Driving Experience) non sono solo una splendida iniziativa sotto il profilo sociale, ma anche un autentico laboratorio di innovazione.

Per chi vuole invece capire qualcosa di più su come spingere al limite un'auto o più semplicemente capire perché una trazione anteriore in caso di accelerazione in curva sul bagnato va dritta (sottosterzo) e una posteriore va in testa coda (sovrasterzo) e soprattutto come risolvere il problema, i corsi della Driving Experience restano uno strumento utilissimo e - perché no - anche divertente per mettersi al volante in condizioni di sicurezza. Per sé e per gli altri.A.T.