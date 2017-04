Michelin, il «miracolo» Pilot Sport 4 S

Botte piena e moglie ubriaca? Impresa difficile, ma non impossibile per Michelin. Il nuovo Pilot Sport 4 S riesce a battere la concorrenza sia in frenata (bagnato compreso) che in durata. E, già che ci siamo, pure sul giro in pista si mette dietro Continental, Bridgestone, Dunlop, Good Year e Pirelli (il test è dell'organismo indipendente tedesco Tüv Süv). Il riferimento alla pista non è casuale perché parliamo di pneumatici ad alte prestazioni non certo adatti all'utilitaria con cui si va in ufficio. Già omologata da Bmw, Ferrari e AMG - tanto per capirci - la gomma che va a sostituire il Pilot Super Sport parte da misure importanti, 19 e 20 pollici (l'anno prossimo arriveranno anche 21 e 22), ed è pensata per un uso per lo più stradale ma anche in circuito per chi vuole e può permetterselo.



Il colosso francese completa così la gamma al top, affiancando allo Sport Cup e allo Sport 4 (derivato dall'esperienza in Formula E) la serie S, che sfrutta le esperienze nelle gare endurance ed è caratterizzata da una mescola ibrida nella parte esterna del battistrada che favorisce il grip su suolo asciutto, mentre nella parte interna una mescola inedita di silice e di elastomeri funzionali migliora l'aderenza su bagnato. I 700 milioni all'anno che Michelin spende in ricerca e sviluppo si traducono in prodotti di questo genere, capaci di sviluppare simultaneamente prestazioni diverse in uno stesso pneumatico.



Sul circuito di Valencia, dove le MotoGp fanno a spallate sui veloci saliscendi, abbiamo testato le Sport 4 S utilizzando la cavalleria pesante (da 300 Cv in su): le nuove Michelin impressionano per la grande direzionalità, la pochissima deriva nei cambi di direzione e il grip deciso in accelerazione. Ma anche nelle frenate - misurate e cronometrate sul piazzale sia su asciutto che su bagnato - il gap con i concorrenti varia da circa un metro (su asciutto) a tre metri nella decelerazione da 90 a 5 km/h. Non è solo un numero: può essere la differenza vitale tra colpire o meno un ostacolo. Nei testi Tüv da 100 km/h all'arresto completo “ballano” 2,41 metri su asciutto con il concorrente più lontano e 3,87 su bagnato.



Le buone notizie non finiscono qui: in termini di durata il margine sui competitors varia dal 5 al 43%, mentre migliora ulteriormente la resistenza al rotolamento nonostante una impronta a terra maggiore e più uniforme: ne benificiano sia i consumi che la rumorosità. Per quanto riguarda i costi, i prezzi consigliati si posizionano leggermente sopra i Pilot Sport 4 con un range fra 224 e 445 euro.