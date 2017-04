RiminiOffroad Show: si scaldano i motori

Al via venerdì 21 aprile "Rimini OffRoad Show", il nuovo salone di Italian Exhibition Group dedicato al pianeta dei fuoristrada in programma fino a domenica 23 alla Fiera della città romagnola. Tante le competizioni in calendario: tra queste - sui 54.000 metri quadrati di aree esterne - gare di motocross con mezzi di cilindrata 125, 250 e 450cc, sfide di Sidecar cross e con prove riservate alle moto da cross d’epoca.



Inoltre, spazio alla "Pink Cup" femminile dedicata alle pilotesse da cross che gareggeranno in sella a moto fino a 250cc, ai Quad, che si sfideranno nella "Cup Quad Cross" e agli Ssv-Side by Side, mezzi, mono o biposto, di estrazione motociclistica ma dotati di quattro ruote. La Fiera di Rimini, osserva in una nota Daniele Papi, ex-commissario tecnico della nazionale italiana di Enduro «ha una struttura perfetta per sviluppare iniziative come questa. Ci sono tutte le specialità dell’off road in moto, vogliamo dare grande spazio al moto turismo di un certo livello».

RiminiOffRoad Show renderà poi omaggio con la mostra «L'uomo, il campione» a Giuseppe "Pucci" Grossi, un grande del rally. In occasione del taglio del nastro della manifestazione, le autorità, gli amici e il mondo dell’automobilismo sportivo dedicheranno un ricordo speciale a Grossi, campione di rally e coinvolto nel nuovo progetto fieristico prima della scomparsa, avvenuta nell’agosto 2016 a 59 anni a causa di un improvviso malore. All’interno del pad. B5 sarà riservato uno spazio espositivo di 190 mq, allestito con gli oggetti che testimoniano la stoffa "Pucci", dalla sua speciale Harley Davidson 883 ai sei trofei conquistati. Per ricordare il campione riminese ci sarà anche Miki Biasion, due volte iridato e protagonista di indimenticabili imprese alla Parigi-Dakar.

Si annuncia caldo il weekeend sulla Riviera di Rimini con il debutto di RiminiOffRoad Show: sulle piste esterne allestite per l’occasione sono in programma test drive e show di moto, auto, quad e bike, e nei 30.000 mq di aree espositive la presenza di gradi marchi include Jeep, Mitsubishi, Ssangyong, Suzuki e Toyota, oltre ai concessionari aderenti ad Acar Confcommercio con i loro modelli di punta.

Un’autentica "chicca", la mostra dedicata alle moto Maico allestita nel pad. D5. La casa automobilistica tedesca, attiva dal 1926 al 1983, ha partecipato a competizioni motociclistiche e fornito i motori a numerose case costruttrici.