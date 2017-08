Sfida su Instagram tra i Borghi d’Italia

Tra i mille borghi d’Italia coinvolti in una sfida a colpi di foto post su Instagram, c’è anche Sala Baganza. “Viaggio Italiano”, iniziativa di sviluppo turistico in collaborazione con il MIBACT di cui la Regione Emilia–Romagna è capofila, per tutto il mese di agosto fino a domenica 3 settembre promuove insieme all’Associazione Instagramers Italia il challenge #viaggiareperborghi sul celebre foto-social network.

Partecipare è facile. Ogni viaggiatore dovrà scattare fotografie e pubblicarle sul proprio profilo Instagram con gli hashtag #ViaggiarePerBorghi, #BorghiViaggioItaliano e #Igersitalia. Oltre agli hashtag, dovrà pubblicare il nome del luogo dove ha scattato la foto e qualche consiglio sul perché meriti di essere visitato.

Il challenge punta a far conoscere agli Instagramers, italiani e stranieri, le bellezze di questi luoghi simbolo della tradizione italiana attraverso paesaggi, vicoli, monumenti, botteghe artigiane, prodotti tipici e tutto quello che può descriverli in modo efficace, semplicemente attraverso un’immagine.

Gli autori delle tre foto più belle e rappresentative tra quelle pubblicate, scelte ad insindacabile giudizio da una giuria qualificata, avranno l’opportunità di partecipare a un Igers Tour in alcuni borghi. Una selezione di foto verrà inoltre utilizzata per pubblicare un instant book, con i credits agli autori.

Per avere ulteriori informazioni è possibile visitare il blog post di Instagramers Italia all’indirizzo http://instagramersitalia.it/viaggia-scatta-e-racconta-i-borghi-ditalia-con-viaggiareperborghi/ oppure sul blog dell’APT Emilia-Romagna http://www.travelemiliaromagna.it/viaggiareperborghi/. Le foto già postate che partecipano al progetto sono disponibili all’indirizzo http://www.travelemiliaromagna.it/viaggiareperborghi/.