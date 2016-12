Ufficio turistico chiuso nei festivi, scoppia il caso

Lo Iat, l’Ufficio informazioni turistiche chiuso il sabato pomeriggio e i festivi «non piace» ai turisti ed ospiti che vengono a Salsomaggiore nei fine settimana d’inverno.

Se vogliono, infatti, chiedere notizie sue eventi ed opportunità o quant’altro sia legato all’offerta del territorio niente da fare: le porte dello Iat, che si trova nella palazzina Warowland in piazza Berzieri, non si aprono. E non mancano le lamentele per questo disservizio.

Infatti dalla fine di ottobre alla fine di marzo lo Iat è aperto da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, sabato dalle 9.30 alle 12.30. Chiuso, invece, domenica e festivi. Dall’ultima domenica di marzo all’ultima di ottobre invece è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Ed è proprio la chiusura nel fine settimana e nei festivi che «infastidisce» chi sceglie Salso per le vacanze o una «toccata e fuga» d’inverno. Senza contare poi che in occasioni come il Natale e Capodanno si registra il tutto esaurito o quasi negli alberghi aperti. Alcuni turisti hanno contattato la Gazzetta per esprimere il loro disappunto rispetto a questa situazione che definiscono «assurda», facendo notare come «una città turistica dovrebbe tenere sempre aperto il proprio ufficio informazioni, soprattutto nei fine settimana. Anche perché d’inverno si viene più facilmente in visita nei fine settimana che negli altri giorni». Sulla questione è stato interpellato l’assessore al Turismo, manifestazioni e sport Daniela Isetti. «Ringrazio per le segnalazioni. Ho già provveduto a chiedere al dirigente del settore di verificare la possibilità di un’apertura dell’Ufficio nei giorni festivi più significativi» ha spiegato, invitando poi i turisti «ad esprimere le loro lamentele direttamente alla mail dell’Ufficio informazioni, per poter a nostra volta avere gli strumenti per migliorarci». «L’attenzione dei turisti verso i nostri servizi ci stimola a cercare di fare sempre meglio» ha aggiunto , facendo notare inoltre come anche «gli albergatori siano per noi un canale importante al fine di veicolare le informazioni, poiché rappresentano il primo biglietto da visita della città».