Unione Salso-Fidenza: via libera del consiglio

Salso più vicino a Fidenza. E’ passata con i soli voti favorevoli della maggioranza, contraria l’opposizione con uno dei componenti, Andrea Fellini, che è uscito dall’aula al momento del voto, la revoca della delibera di recesso del Comune di Salsomaggiore dall’Unione delle Terre Verdiane, approvata nel giugno dello scorso anno, prodromo di una nuova unione tra la città termale e Fidenza. «Si tratta del naturale sbocco di un lungo percorso durato più di un anno che porta alla chiusura delle Terre Verdiane, che ad oggi con gli otto Comuni non può più proseguire, con il mantenimento di un’unione con due soci, Salsomaggiore e Fidenza, più funzionale al raggiungimento di obiettivi specifici» ha esordito il sindaco Filippo Fritelli presentando la delibera.

Verranno, ha aggiunto, «mantenute le quattro convenzioni di base ereditate dall’Unione delle Terre Verdiane, e relative alla Protezione Civile, al catasto, alla verifica del rischio sismico degli edifici ed al sistema informatico associato, mentre la vera novità è costituita dal ritorno in dotazione organica del Comune degli agenti di polizia municipale. Si tratta di una scelta politica perché si è visto che in generale non hanno funzionato le unioni basate sulle convenzioni di polizia municipale: alcuni problemi di natura finanziaria che oggi ereditiamo derivano dal fatto che negli anni si sono emesse contravvenzioni senza che gli importi venissero poi effettivamente riscossi creando residui che ancora oggi sono da gestire». Si è deciso così, ha proseguito Fritelli, «di alleggerire la situazione riportando a casa i nostri vigili che verranno messi in organico nel settore Viabilità. In tal modo si manterranno in vita l’unione ed i rapporti convenzionati di base tra Salsomaggiore e Fidenza con l’opportunità di poterne usufruire, se lo riterranno, da parte degli altri sei Comuni uscenti. L’ente sovracomunale non avrà più una sede, sarà molto più alleggerita, ci eviterà situazioni delicate dal punto di vista finanziario e consentirà di gestire il pregresso a tutti i Comuni in continuità».

Una sfida, dunque, sotto il profilo politico. «Consideriamo l’unione come base di lavoro sulla quale lavorare insieme per dare una crescita, se si vorrà e se vi saranno le condizioni, all’interno di una partita semplificata e senza sconvolgere l’equilibrio finanziario dei due Comuni – ha concluso Fritelli –. Crediamo nell’unione trasformando quella che oggi è una difficoltà in opportunità».

La delibera ha creato malumori nella minoranza che ha votato contro con i consiglieri Marco Caselgrandi e Fabrizio Poggi Longostrevi, Uniti per Salsomaggiore e Tabiano, Giordano Chiesa, Cambiamo Salsomaggiore, e Franco Bressanin, Movimento 5 stelle, mentre Andrea Fellini, Progresso e società, è uscito dall’aula. «Salso ha le carte in regola per tenere la regia di una nuova unione e invece ho la sensazione che ancora una volta si vada al traino di Fidenza - ha affermato Fellini -. Le Terre Verdiane sono un’opportunità mancata».