Il Salso dei giovani stupisce

Giovane, bello e concreto. Il Salsomaggiore del tecnico Simone Bertani continua a stupire tutti per la sua regolarità che grazie all’ultimo successo nel derby del Francani ai danni del Colorno l’ha portato a conservare tre lunghezze di vantaggio sulla zona salvezza. Impensabile fino a pochi mesi fa quando le partenze dei «senatori» Daffe, Longhi, Mazzera, Provenzano e del condottiero Voltolini, unite ad un ulteriore ringiovanimento della rosa, avrebbero fatto presagire un campionato d’Eccellenza all’insegna della sofferenza nei bassifondi per puntare, nella migliore delle ipotesi, ad un piazzamento favorevole nella griglia dei play-out.

La realtà, invece, indica che i termali, sempre sostenuti tra le mura amiche anche dai ragazzi del settore giovanile e della Scuola Calcio, risultano essere la seconda squadra della nostra provincia dopo il Parma, forti della quarta difesa meno perforata del girone e di una nuova serie positiva (la prima è durata sette partite a cavallo tra metà settembre ed i primi di novembre) in atto da sei turni (due vittorie inframezzate da quattro pareggi).

Merito della competenza e della lungimiranza dei dirigenti, dal presidente Granelli al vice Berti passando per il ds Brunani ed il dg Cavalieri, che si sono affidati in panchina ad un allenatore esordiente in categoria e sul campo, rispettando la politica degli scorsi anni, ad un gruppo di giovani promettenti, in maggioranza cresciuti in paese e nel vivaio salsese.

«Alla vigilia eravamo già condannati da tutti - conferma Bertani, che agli albori della carriera guidò la Juniores del Salso - ho accettato l’incarico perché conoscevo l’ambiente. Ai ragazzi avevo detto che dovevano solo pensare a lavorare e dimostrare il loro valore senza preoccuparsi di quanto si diceva all’esterno».

Qual è il segreto del Salso?

«Finora la vera forza è stato il gruppo, anche quelli che hanno giocato di meno si sono sempre resi disponibili facendosi trovare pronti nel momento del bisogno. Poi la società è molto presente, non ci fa mai mancare nulla».

A quando risale la svolta?

«All’inizio dovevamo conoscerci meglio, era normale che un nuovo allenatore e tanti cambiamenti necessitassero di un po' di tempo per il giusto amalgama. La gara d’andata col Colorno, raggiunto nella ripresa, fu importante, venivamo da due sconfitte e lì ho capito che potevamo giocarcela alla pari fino al successo di misura sul Nibbiano imbattuto».

Cosa servirà nei prossimi mesi?

«E’ ancora lunga, dobbiamo continuare ad avere la stessa fame e bisognerà essere bravi a tenere botta negli eventuali periodi critici».

Quali saranno le avversarie più pericolose in ottica salvezza?

«Resto convinto che Rolo e Fidentina si tireranno presto fuori da questa situazione, nonostante sia in fondo alla classifica il Colorno ha buone qualità e ci sarà da lottare fino all’ultima giornata».

Quanto contano a livello mentale le tante rimonte firmate nel finale?

«La nostra arma è che corriamo tanto, il preparatore atletico Corbellini sta facendo un ottimo lavoro assieme al mio vice Bigorri ed al preparatore dei portieri Bonati. Non molliamo mai un centimetro e colmiamo la differenza anagrafica con corsa ed entusiasmo. Poi ci vuole anche un pizzico di fortuna».

Si può parlare di rivincita personale dopo l’esonero dalla Medesanese?

«Assolutamente no, questa era una sfida stimolante da cogliere al volo ma i meriti vanno condivisi con tutto l’ambiente e coloro che mi aiutano quotidianamente. Qui c’è unione d’intenti, si rema nella stessa direzione ed i salsesi sentono la squadra cucita addosso come una seconda pelle. E’ un’avventura bellissima, speriamo di festeggiare la salvezza a fine stagione».