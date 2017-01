Palacongressi, annullato il bando: niente gestione alle Terme Berzieri

E’ stato annullato dall’amministrazione, con il procedimento di autotutela, il bando per l’affidamento del servizio di gestione delle attività congressuali da svolgersi nel palazzo dei congressi che era stato aggiudicato al Consorzio Terme Berzieri.

La decisione è stata presa in seguito ad un’analitica relazione, presentata nei giorni scorsi dallo stesso consorzio, circa le diverse criticità di natura strutturale ed impiantistica rilevate nel palazzo dei congressi successivamente alla sottoscrizione del verbale di consegna.

Gli indirizzi per l’affidamento del servizio erano stati deliberati nell’ambito della seduta di consiglio comunale nello scorso mese di aprile: tra le indicazioni, la durata del contratto di tre anni a decorrere dal 1° luglio 2016, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre ad insindacabile giudizio dell’amministrazione comunale ed il corrispettivo minimo a favore del Comune di 34 mila euro all’anno per un totale di 204 mila euro.

Il Consorzio Terme Berzieri si era aggiudicato il bando con un’offerta di un canone annuo pari a 34.500 euro più Iva. In particolare, tra le riserve espresse dall’aggiudicatario è stata posta in evidenza l’impossibilità di reperire il necessario certificato di prevenzione incendi in mancanza del quale non è possibile chiarire quale sia la reale capacità congressuale dell’edificio che dal capitolato di gara sembrerebbe essere di 2.950 posti.

«A seguito delle verifiche effettuate con l’Ufficio Tecnico Comunale – si legge nella determina – è, in effetti, emerso che il palazzo dei congressi non dispone attualmente del certificato di prevenzione incendi e che la capienza della struttura e quella delle singole sale, ammessa in deroga per garantire la sicurezza, risulta inferiore rispetto a quanto dichiarato nel capitolato. Si rende pertanto necessario procedere in autotutela all’annullamento dell’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto e di restituire al Consorzio Terme Berzieri la cauzione provvisoria prestata per la partecipazione alla gara e la polizza fideiussoria costituita a garanzia degli obblighi contrattuali».

Da qui dunque la decisione dell’amministrazione di agire in autotutela.

«Questo procedimento è stato scelto per evitare la modifica del bando che avrebbe dato adito a dubbi sull’affidamento – afferma il dirigente del Settore Sviluppo Turistico Economico, Andrea Saccani – Inoltre, l’amministrazione ha deciso di assumere la gestione diretta della struttura per un anno e mezzo, ovvero fino al termine della legislatura».