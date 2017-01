Un quartiere, quello attorno alle scuole, al centro di polemiche, proprio perchè capita (a quanto pare spesso) che i padroni lascino fare con comodo i bisogni ai loro cani. Senza pulire ovviamente. Siamo a Salso in piazza De Gasperi, la "piazzetta", con un piccolo spazio verde dove è molto comodo portare i propri "amici". Ma i residenti, dopo varie segnalazioni (dell'inciviltà dei padroni) tra via Don Minzoni, via Buozzi e via Micheli hanno messo un cartello simpatico. Un invito esplicito. I cartelli sono stati segnalati anche sulla ciclabile Ponte Ghiara-Salsomaggiore. Ma (una bella "gara" a decidere se sia peggiore la maleducazione dei padroni di questi amici a 4 zampe o l'inciviltà dei vandali...) pare che qualcuno li abbia già strappati.