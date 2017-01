Venerdì 27 quartiere dei villini senz'acqua tutta la mattina

EmiliAmbiente informa che per lavori di manutenzione straordinaria nella centrale idrica di Poggio Diana, a Salsomaggiore Terme, nella giornata di venerdi 27 gennaio 2017 sarà sospesa l’ erogazione idrica dalle ore 7 alle ore 14 nelle seguenti zone del Comune: Via Nenni, Via Montecucco, Via Moro, Via Paradiso, Viale Tabiano, Via XXIV Maggio (parte alta), Via Rivazzoli. Nelle zone limitrofe a quelle interessate dall'intervento è possibile che si verifichino abbassamenti di pressione; EmiliAmbiente si scusa per il disagio.