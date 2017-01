Stavano «passeggiando» sul tetto della palazzina Warowland in piazza Berzieri quando una donna li ha notati allertando i carabinieri di Salso. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di martedì: la donna stava passando in piazza Berzieri per rientrare nella sua abitazione quando ha udito alcuni rumori provenienti dall’alto. Una volta alzato lo sguardo, ha notato due ragazzi intenti a «passeggiare» sui «coppi» della palazzina Warowland alla luce dei cellulari. Preoccupata per quanto stava accadendo, la donna si è allontanata allertando contemporaneamente i carabinieri della compagnia di Salsomaggiore che dopo alcuni minuti sono arrivati in piazza Berzieri. Pochi minuti che tuttavia sono stati sufficienti ai due giovani per scendere ed allontanarsi facendo perdere così le proprie tracce. M.L.