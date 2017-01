Ermes Varesi, il partigiano che fondò la Salsonuoto

E' deceduto all’ospedale di Vaio dove era ricoverato da qualche tempo Ermes Varesi, che era nato a Salsomaggiore nel 1923.

Dopo aver militato nelle file partigiane negli ultimi anni della seconda guerra mondiale ed essersi successivamente diplomato all’istituto tecnico industriale di Cremona, Ermes Varesi aveva iniziato a lavorare come impiegato di segreteria alle scuole medie salsesi.

Era stato poi assunto alle dipendenze del Comune, dove rimase per 40 anni fino al collocamento a riposo nel 1989, arrivando a ricoprire il ruolo di capo ripartizione della polizia urbana con la responsabilità del personale della nettezza urbana, degli agenti della polizia municipale e del settore del commercio, in particolare quello della concessione delle licenze.

Sotto la sua direzione, gli agenti della polizia municipale seguirono alcuni corsi di aggiornamento in Spagna, Francia e Germania «perché – amava ripetere lo scomparso – la polizia municipale deve essere il biglietto da visita della nostra città».

Ermes Varesi aveva partecipato come socio fondatore alla costituzione dell’Atus, società che organizzava eventi e manifestazioni dalle feste di Carnevale al concorso ippico passando attraverso quello dei fiori, e dell’assistenza pubblica e da grande appassionato sportivo quel era, aveva altresì fondato, insieme al fratello Amos, la prima società di nuoto della città termale, la Salsonuoto e proprio in onore del fratello, nel corso dell’estate viene organizzata alla piscina Leoni la tradizionale «24 ore» di nuoto alla quale Ermes ha partecipato, percorrendo alcune vasche, fino a qualche anno fa.

Insieme a Giancarlo Barani e ad altri salsesi, aveva costituito anche i «Ragni» con i quali aveva partecipato a tante camminate non competitive, sempre affiancato dal fedele amico a quattro zampe Fritz, ed all’organizzazione di numerose escursioni montane nelle zone dolomitiche.

Aveva anche giocato a tennis sui campi di Poggio Diana, a calcio ed era un grande tifoso dell’Inter, squadra della quale non perdeva mai una partita in televisione.

Per qualche tempo aveva anche praticato atletica. Persona allegra e gioviale, dall’animo espansivo, Ermes Varesi era solito ritrovarsi a parlare con i numerosi amici in largo Roma, in quella zona nota ai salsesi di una volta come «muro del pianto».

I funerali di Ermes Varesi, che ha lasciato la figlia Valeria ed il nipote Nicola, si svolgeranno questa mattina alle 10,30 nella parrocchiale di Sant’Antonio. La salma sarà tumulata nel cimitero civico.

