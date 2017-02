Pagliari, un ddl per rilanciare settore termale (48 milioni)

E’ stata depositata oggi al Senato e alla Camera una proposta di legge sul termalismo, che ha come primi firmatari il senatore parmigiano del Pd, Giorgio Pagliari e il deputato Edoardo Fanucci.

Il disegno di legge, spiegano i proponenti, «mira al rilancio del settore termale del nostro Paese in una più complessiva ottica di valorizzazione delle economie locali, rappresentate nel parmense dalle Terme di Salsomaggiore e Tabiano e dalle Terme di Monticelli, prevedendo finanziamenti per 48 milioni di euro l’anno nel triennio 2017-2019 e l’istituzione della "Giornata nazionale delle cure termali».

«Il settore termale in Italia - afferma Pagliari - conta 378 stabilimenti distribuiti tra 20 Regioni e 170 Comuni, occupa oltre 60.000 addetti (tra i diretti e l’indotto) e produce un fatturato annuo di 800 milioni di euro, che sale fino a 1,5 miliardi di euro se si considerano i servizi correlati (alberghiero, ristorazione, commercio)».

«La proposta di legge è ampia e articolata - aggiunge - propone, tra l’altro, l’istituzione di un «Fondo per la riqualificazione termale, con una dotazione annua di 20 milioni per il triennio 2017-2019», e trasforma quella che fino a oggi è stata solo una facoltà in «obbligo per le Regioni e lo Stato di promuovere la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e la valorizzazione delle risorse naturali e storico artistiche dei territori termali».