Alberghi, fallita la Accentour Ltd. Debiti per oltre centomila euro

E’ sfociato con la dichiarazione del fallimento di Accentour Ltd il contenzioso andato avanti per mesi tra quest’ultima ed i dipendenti.

Come si ricorderà, la società, con sede legale a Londra e legalmente rappresentata da Marcella Andreoli, ha gestito per alcuni mesi gli alberghi Porro e Valentini prima degli eventi che hanno portato alla mancata erogazione degli stipendi ai dipendenti e, dopo un lungo tira e molla con questi ultimi costituito da scioperi ed accuse reciproche, alla chiusura delle due strutture.

Gli stessi dipendenti non sono rimasti a guardare depositando i ricorsi con decreti ingiuntivi per il riconoscimento di quanto loro spettante.

«Premesso che gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo quando dimostrino il possesso congiunto di determinati requisiti patrimoniali ed economici specificati nell’art. 1 della Legge Fallimentare – si legge nel dispositivo di sentenza – si osserva che nel caso di specie la società debitrice non ha offerto alcun elemento teso a dimostrare il difetto dei requisiti di fallibilità né l’assenza di tali requisiti è emersa nel corso dell’istruttoria fallimentare».

Viene poi rilevato che lo stato di insolvenza della società debitrice si ricava da una pluralità di elementi tra i quali quello che i dipendenti lamentano il mancato pagamento dei propri crediti portati da decreti ingiuntivi emessi dalla sezione lavoro del tribunale di Parma per un ammontare complessivo, al netto delle ritenute fiscali e contributive che Accentour non ha versato, di euro. 50.540,87.

Agli stessi dipendenti si è aggiunta anche la società di gestione della rete idrica della città termale, Emiliambiente spa, che ha lamentato il mancato pagamento del proprio credito, costituito da contratti, fatture e riconoscimento di debito per un importo complessivo di euro 68.419,65.

Il tribunale fallimentare di Parma ha rilevato anche come appare sussistere la giurisdizione italiana, “posto che la circostanza che la sede effettiva della società convenuta non sia Londra – sede puramente fittizia – bensì in Salsomaggiore Terme, viale Porro n.10, come si evince da più elementi” che vengono poi elencati.

Rilevato che appare superato il limite di 30 mila euro fissato dalla legge fallimentare e ritenuto pertanto che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento il tribunale ha infine dichiarato il fallimento di Accentour Ltd in persona del legale rappresentante Marcella Andreoli, mentre procederà all’esame dello stato passivo il prossimo 2 ottobre. M.L.