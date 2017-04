Gran Fiera: tra prodotti "made in Salso" e silent night

C’è un’occasione per scoprire delizie a “tiratura limitata” (come i cioccolatini al sale di Salsomaggiore e i malfatti con ricotta ed erbette), per scoprire i segreti del giardinaggio, per ammirare autentici tesori del Liberty e per assistere a spettacoli en plein air: è la Gran Fiera di San Vitale, in cui Salsomaggiore Terme si veste a festa per celebrare il suo santo patrono.

Dal 28 aprile al 1 maggio 2017 viali, piazze e giardini della splendida località termale in provincia di Parma faranno da palcoscenico per decine di eventi che spaziano dalle iniziative enogastronomiche, alle occasioni di shopping d'alta qualità alle proposte culturali, con figuranti in costume, artisti di strada, balli di gruppo e mercatini di artigianato.

Numerosi anche gli eventi speciali:

Il 29 aprile al Parco Corazza verranno presentati i primi prodotti tipici “made in Salso” realizzati dai custodi del gusto e “premiati” con la De.co. (Denominazione Comunale di Origine).

Il 29 e 30 aprile nel Parco Corazza tornerà “Hortus et Aquae”, il microfestival della cultura in giardino, che offre una selezione di prodotti unici e fatti a mano, legati al benessere naturale e alla cura del verde.

Il 29 aprile, alle ore 18, "vernice" della mostra "Memorie" che sarà inaugurata dallo stesso Gianfranco Asveri, l'artista piacentino segnalato fra i dieci protagonisti della scena italiana a cui è dedicata l'esposizione. La mostra, ospitata all'interno della Palazzina Warowland (piazza Berzieri), resterà aperta sino al 14 maggio 2017.

Domenica 30 aprile dalle 22 in piazza Berzieri andrà in scena “Shhh! Silent Night with Lorenzo Berzieri”: i partecipanti, muniti di cuffie wireless, potranno scegliere di muoversi al ritmo della musica di tre differenti dj in una sorta di discoteca silenziosa tra i gioielli liberty di Salsomaggiore.

Appuntamento imperdibile per gli appassionati di modellismo, grandi e piccini. Per tutta la giornata del 1 maggio alla stazione ferroviaria - che festeggia in questi giorni il suo 80esimo compleanno - circoleranno anche numerosi treni in miniatura: diversi modelli di locomotive, carrozze e carri “sferraglieranno” su un apposito circuito. Ognuno potrà portare anche il proprio treno, per farlo circolare o per sottoporlo alle “cure” degli esperti, a disposizione per valutazioni e riparazioni.

Il programma completo è su http://www.fierasanvitale.it

Iat: tel.0524580211

www.visitsalsomaggiore.it