Inchiesta Pasimafi, Rainieri (Lega Nord) chiede controlli su finanziamento a un progetto di una ditta di Salso

Fabio Rainieri, vicepresidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ed esponente della Lega Nord, interviene ancora sull'inchiesta "Pasimafi", chiedendo chiarimenti in Regione su progetto "Nanopain".

“La Regione - dice Rainieri - ha appena finanziato con 67.500 euro un progetto della ditta farmaceutica Theras di Salsomaggiore, denominato “Nanopain” seguito dal Professor Fanelli per conto dell’Università di Parma ma dalle intercettazioni per l’inchiesta “Pasimafi” emerge un colloquio tra Fanelli e il manager di quella stessa ditta in cui si parla chiaramente di tentativi di influenze sull’Assessorato regionale e financo sul suo titolare Sergio Venturi. Sul caso specifico ho presentato un’interrogazione in Regione ma sarebbe opportuno che la Giunta regionale faccia subito chiarezza e, se rimangono ombre, che ci sia qualche altro passo indietro dopo quello del Rettore”.

Nell’interrogazione, Rainieri chiede alla Giunta regionale di effettuare verifiche e, se emergessero collegamenti con l'inchiesta "Pasimafi", eventualmente di sospendere l’assegnazione dei fondi regionali per quel progetto.

“Il progetto è stato presentato in pompa magna dal presidente della Provincia di Parma e Sindaco di Salsomaggiore Filippo Fritelli con al fianco il Professor Fanelli lo scorso 28 marzo – ha aggiunto Rainieri –. Non si capisce perché proprio in Provincia doveva essere presentato un progetto che riceve soldi dalla Regione. Fritelli pensava sicuramente di farsi un po’ di pubblicità ora è meglio che dia delle spiegazioni”.