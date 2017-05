Miss Mondo, tappa a Gallipoli: Salso lancia Nicole e Giulia

Dunque per una volta il derby fra Parma e Reggio ha visto prevalere i cugini d’oltre Enza. A Salsomaggiore, infatti, è stata incoronata Miss Mondo Emilia Veronica Akymy Bertolini di Reggio Emilia, che ha ricevuto la fascia dall’assessore Maria Chiara Ruina, mentre la parmigiana Nicole Monica si è aggiudicata il secondo gradino del podio, con il titolo di Miss Vitality’s , pur essendo già detentrice di quello di Miss Pre Finalista Nazionale Salsomaggiore.

Alle loro spalle, terza classificata, col titolo di Miss Gil Cagnè Sara Cavazzoni di Reggio Emilia; quarta classificata Miss Hotels Caroli Giulia Guasti, studentessa di Parma, quinta classificata Miss Uappala Grand Hotel Salsomaggiore Alessia Consolini di Reggio Emilia e infine sesta classificata Miss Campione Primo Tricolore Emilia 2017 Alyn Nica di Vignola in provincia di Modena.

Soddisfatti gli organizzatori del concorso che ha vissuto un weekend fra il Grand Hotel Salsomaggiore e il palazzo Berzieri: due dei simboli della bellezza «made in Salso» che sempre più sembrano vicini ad accogliere di nuovo le finaliste di Miss Italia. «Siamo davvero soddisfatti dell’ospitalità e della straordinaria bellezza di Salsomaggiore – ha detto Eleonora Stavar, organizzatrice del concorso di Miss Mondo – e devo ringraziare tutti coloro che ci hanno dato una mano, a partire dalla direttrice del Grand Hotel Salsomaggiore Rossana Castiglioni di Uappala Hotel, ai saloni WhyNot di Patrizia Sassi e Silvana Felisa per lo splendido lavoro di “hair style” sulle concorrenti, a Monica Zanelli per il make up, alle nostre Elisa e Tiziana e a Daniela addette agli abiti, alla presentatrice Renata Amigassi, agli “angeli” che ci hanno aiutato nel backstage, alla Tersicore DanzAnzola per lo splendido spettacolo, alla concessionaria Fiat Scar di Salsomaggiore e, infine ma non ultimi, alla nostra giuria e allo splendido pubblico di Salsomaggiore».

Ecco, dopo la tappa salsese, le ragazze che rappresenteranno l’Emilia alle prefinali nazionali già in corso a Gallipoli: saranno Alessia Consolini di Reggio Emilia, Sara Cavazzoni di Reggio Emilia, Nicole Monica di Parma Alessia Maiorino di Reggio Emilia Federica Pattacini di Reggio Emilia Giulia Guasti di Parma, Caterina De Luca di Forlì Elena Zanetti di Parma, Chiara Malagoli di Modena, Giorgia Guidi di Bologna Alyn Nica di Modena e Veronica Bertolini di Reggio Emilia.