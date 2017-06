Stirone, la pista ciclabile arriverà alla stazione di Vaio

Completare la pista ciclabile Salsomaggiore – Ponte Ghiara fino alla stazione ferroviaria di Vaio per connetterla con la rete di piste ciclabili esistenti nel Comune di Fidenza e alle ciclovie regionali. E’ questo l’intendimento dell’amministrazione salsese che, al pari di quella fidentina che fungerà da capofila, parteciperà al bando della regione Emilia Romagna per ottenere i finanziamenti necessari alla costruzione dell’infrastruttura.

Al momento, la pista ciclabile parte da via Santi, nella zona delle scuole medie salsesi, e costeggiando il torrente Ghiara termina nell’area artigianale – industriale di Ponte Ghiara. Da qui, sussistono due opportunità: proseguire per Fidenza immettendosi sulla provinciale 359 oppure attraversare la carreggiata ed imboccare la pista ciclabile di Laurano per ritornare sulla provinciale all’altezza del ristorante Vecchio Parco.

La pista ciclabile Salsomaggiore – Ponte Ghiara è utilizzata da tantissime persone, adulti e bambini, è stata inaugurata alcuni anni fa ed è completamente immersa nel verde della campagna salsese: il prolungamento dell’infrastruttura fino alla stazione di Vaio è in effetti atteso da molto tempo anche perché permetterebbe di raggiungere Fidenza all’interno di un percorso immerso completamente nella natura e in totale sicurezza, lontano dal traffico della provinciale. Tra l’altro, lungo il percorso è stato installato alcuni mesi fa un defibrillatore Dae nell’ambito del progetto “Salso nel cuore” ideato dall’associazione di Assistenza Pubblica, e di una fontanella.

Tra gli obiettivi dell’amministrazione rientrano, oltre la messa in sicurezza della mobilità ciclabile – pedonale, con l’eliminazione dell’attuale tratto di pista ciclabile in sede non protetta, interferente con la strada provinciale 359, l’incentivazione per gli spostamenti casa – lavoro e casa – scuola, il collegamento di frazioni e di punti d’interesse anche in riferimento alle ciclovie regionali ed il collegamento con le ciclovie del Parco Regionale dello Stirone. Il quadro economico dell’intervento comporta una spesa di 492 mila euro, la metà della quale a carico della Regione per il contributo richiesto, il rimanente suddiviso tra i Comuni di Salsomaggiore, per 72 mila euro, già previsto nel bilancio pluriennale 2017 – 2019, e di Fidenza, per 174 mila euro.