La società Terme di Salsomaggiore sarà liquidata

Il Consiglio provinciale ha approvato stamattina, con l’astensione del gruppo Insieme per il territorio, la trasformazione della società Terme di Salsomaggiore e Tabiano da Spa a Srl, la relativa bozza di statuto e la successiva messa in liquidazione della società.

La delibera, illustrata dal presidente Filippo Fritelli, era stata già approvata da Comune di Salsomaggiore e Regione Emilia-Romagna, gli altri due soci della Spa, che è a capitale totalmente pubblico. Le quote di partecipazione sono: Comune di Salsomaggiore 60,96%, Regione Emilia-Romagna 23,42%, Provincia 15,62%. La società nel luglio 2015 ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo. Il concordato ha natura liquidatoria. Con la liquidazione i soci, oltre alle economie di spesa, potranno riutilizzare gli accantonamenti obbligatori a copertura dei risultati negativi, destinandoli ad altre spese di interesse pubblico. Per la Provincia si stima uno svincolo superiore al milione di euro.

Ora la parola passa all’assemblea dei soci e poi al giudice, che dovrà nominare il commissario liquidatore che gestirà la vendita. Le procedure avverranno con aste, sotto l’egida del giudice e del commissario, che ne garantiranno il corretto svolgimento.



Lo dice una nota della Provincia, che prosegue:

Nel dibattito sono intervenuti alcuni consiglieri che hanno chiesto chiarimenti vari, tra cui Agoletti (Provincia Nuova - Pn) che ha richiesto anche un maggior coinvolgimento dei consiglieri sul tema, Roberto Bianchi (Pn), Vagnozzi (Insieme per il Terrirorio), Grenti (IpT) secondo cui il percorso è obbligato ancorché tardivo, Canova (PD) secondo cui si tratta di una svolta epocale, necessaria per rispondere alle esigenze del mercato.

Fritelli, rispondendo a Roberto Bianchi spiega che, in base al piano concordatario, il complesso immobiliare potrà essere assegnato alla società che gestisce gli immobili, che ha diritto di prelazione e ha avanzato un’offerta in tal senso, ma è prevista un’asta ad evidenza pubblica in cui possono verificare offerte migliorative; l’importo dell’offerta da solo soddisfa il 40% del piano concordatario, che prevede però anche altri asset, tra cui le Terme Berzieri. Il grado di soddisfacimento dei creditori (a parte quelli privilegiati come banche e lavoratori, che rappresentano il 70%) è stimato tra il 19 e il 23%.

Rispondendo a Vagnozzi, Fritelli conferma che esiste una lettera di patronage dei soci pubblici a garanzia del leasing stipulato a suo tempo dalla società; il contratto di leasing è stato risolto nel concordato. La partita è congelata fino alla vendita dell’albergo, poi le banche valuteranno la differenza rimanente e le eventuali quote residue da chiedersi ai soci. La Regione ha un fondo che potrà utilizzare per questa operazione.

E’ stata poi approvata all’unanimità la sdemanializzazione e l’alienazione di un relitto stradale di pertinenza della strada provinciale 15 di Calestano e relative pertinenze in località Ponte di Borsano, nel comune di Calestano, che viene venduto a privati che avevano il diritto di prelazione, per un importo di 10 mila euro.

In apertura di seduta la delegata Grenti aveva aggiornato il Consiglio sull’accordo di rete per la costituzione del Tecno-Polo che riguarda gli istituti Solari Magnaghi e Galilei Bocchialini: tutti i Consigli di istituto hanno deliberato l’adesione allo schema, con alcune integrazioni; il Consiglio provinciale dovrà poi pronunciarsi sul nuovo testo.