Scontro bici-furgone a Tabiano: un ferito

Scontro bici-furgone nel pomeriggio a Tabiano. Per cause in via di accertamento, alle porte di Tabiano un ciclista che scendeva verso Salso si è scontrato con un furgone. E' intervenuta un'ambulanza, poi il ferito è stato portato al Maggiore dall'elicottero del 118. Il ciclista ha ferite di media gravità.