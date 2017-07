Terme, approvato lo statuto della società

Nuovo passo verso la trasformazione della società Terme di Salsomaggiore da spa in srl ed alla successiva messa in liquidazione e vendita dei beni. In Consiglio comunale è stato approvato con i soli voti della maggioranza lo statuto della nuova società.

Polemica l’opposizione che ha votato contro come pure il presidente del Consiglio Francesco Mergoni. Come ha spiegato il sindaco Filippo Fritelli «si viene a completare la precedente deliberazione di maggio dove era stata votata solamente da trasformazione da spa a srl e la messa in liquidazione volontaria, in coerenza con il tipo di concordato che prevede la cessione dei beni, demandando a passaggio successivo lo statuto».

Il sindaco ha spiegato come «lo statuto sia già stato approvato dagli altri due soci, giunta regionale e consiglio provinciale. successivamente verrà approvato dall’assemblea dei soci di Terme, rogitato da un notaio e depositato alla Camera di commercio previa autorizzazione del giudice delegato della procedura.

Solo a questo punto la trasformazione sarà effettiva così come la messa in liquidazione. Iter che dovrebbe essere completato entro luglio. Questo ci consentirà di “liberare” gli accantonamenti del Comune nei confronti di terme da mettere bilancio ». Critica la minoranza. Per Marco Caselgrandi ( «Uniti per Salso e Tabiano») il Comune, socio di maggioranza, «arriva ultimo nell’approvazione dello statuto dopo che lo hanno fatto gli enti proprietari minoritari. La volontà politica su questo iter è negativa così come il giudizio tecnico è informulabile perché stiamo parlando del nulla». «E’ palese che questa delibera abbia avuto un iter bizzarro - ha aggiunto Andrea Fellini ( Progresso e società) -. Avevamo chiesto di poter condividerne la stesura e così non è stato, oggi invece calata dall’alto da altri enti con partecipazioni minoritari».

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Alice Gerra («Cambiare Salso) che ha chiesto chiarezza sull’iter anche a fronte dell’interrogazione del consigliere regionale Raineri in merito a presunti favoritismi nel percorso di costruzione della nuova società.

Per Poggi Longostrevi invece ci si trova di fronte a «”profeti termali”, e non condivido la scelta politica fatta». Voto contrario anche da parte del presidente del consiglio Mergoni «in coerenza – ha spiegato - con quanto già espresso nella precedente delibera di trasformazione allora per anomalie procedurali vista una messa in liquidazione senza conoscere il contenuto dello statuto. Adesso invece perché lo statuto è stato già approvato dai soci minoritari e quindi ritengo non sia una cosa che il consiglio possa accettare facilmente». Il sindaco ha spiegato come tutto il percorso sia chiaro e trasparente, «sono stati nominati due liquidatori e saranno fatti tutti i necessari bandi per la vendita».

Da parte della maggioranza la capogruppo Enrica Porta ha spiegato come su terme sia stato affrontato un percorso difficile per la salvaguardia dell’economia della città «e non accetto di sentir parlare che il nostro atteggiamento sia di inefficacia. Abbiamo cercato di risolvere i problemi e il nostro ruolo è politico non tecnico». A.S.