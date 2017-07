Salso, l'avvenire non è dietro le spalle

Sono nato a Salso 55 anni fa. I figli del boom economico sono gli ultimi ad aver avuto questo privilegio dato che la «maternità» di via Milano è stata chiusa con la fine dell’Onmi di mussoliniana memoria. Sono nato a Salso, dicevo, e continuo a viverci, anche se sarebbe più corretto dire a dormirci visto che da 25 anni lavoro a Parma. Avrei potuto andarmene, anzi mi sarebbe convenuto visto che torno a casa a notte fonda, ma sono rimasto perché ho un legame affettivo molto forte con la mia città. Questo per dire che, quando il direttore mi ha proposto un editoriale sul futuro di Salso innescato dalla polemica Miss Italia-richiedenti asilo, ho esitato. Ho esitato anche perché mio padre, che ora non c’è più, ha avuto un piccolo ruolo nella vita amministrativa della città e – in tempi per la verità molto lontani: era l’epoca delle partecipazioni statali, quando il destino delle imprese pubbliche veniva deciso dalle alchimie romane – nella gestione delle Terme. Non è bene che un giornalista abbia legami troppo stretti con le cose di cui parla: rischia di essere troppo coinvolto e l’analisi ne soffre. Di questi limiti mi scuso in partenza.

Cominciamo con le cose scomode. Dà fastidio a tutti che la propria città – o il proprio quartiere – venga messo in cattiva luce. E un bel reportage, o un servizio televisivo un po’ troppo a tesi, come quelli dedicati nei giorni scorsi a Salsomaggiore, fanno male al nostro amor proprio. Certo non è che tutti gli ospiti di Salso siano arzilli ottuagenari come è parso al giornalista della «Stampa», però, al di là della «coloritura» giornalistica che fa parte del mestiere dell’inviato speciale, è davvero tutto falso quello che viene scritto di Salsomaggiore? Forse sarebbe meglio cercare di capire perché alcuni albergatori di Tabiano abbiano deciso di accogliere i richiedenti asilo rispondendo ai bandi della prefettura. O perché, per rimanere nell’ambito della polemica, le richieste della società che organizza Miss Italia, meno pesanti che in passato, siano sembrate subito esorbitanti. E’ vero o non è vero che l’albergo che per ultimo ha ospitato le miss ora accoglie i richiedenti asilo, con una decisione esclusivamente «imprenditoriale» secondo le parole del gestore?

Solo cercando di rispondere onestamente a queste domande potremmo dare uno sbocco positivo al nostro amor proprio ferito. Ma la risposta onesta potrebbe non farci piacere. Perché saremmo costretti a vedere ciò che non vogliamo vedere. Per esempio il fatto che la nostra città ha appena attraversato una crisi profondissima che ne ha logorato il tessuto produttivo e che la principale azienda cittadina sta uscendo da una difficile ristrutturazione. Sono tempi durissimi e le nuove avventure imprenditoriali fanno fatica ad avviarsi. C’è bisogno di tempo e fatica e solo dopo aver analizzato la situazione con il pessimismo della ragione diventa essenziale l’ottimismo della volontà. Troppo spesso noi salsesi tendiamo a dimenticarcene ricorrendo a quello che gli inglesi chiamano «magical thinking», il «pensiero magico», e allora diamo fiducia a chi promette cose non realizzabili e poi se ne va, avendo spolpato un po’ di più l’osso del nostro sfarzoso passato. E non è che il ritorno di Miss Italia possa cambiare granché le cose. Come non le ha cambiate in passato.

Come vedete non ho molte certezze. Una cosa però la so: l’avvenire, e spero che per Salso un avvenire ci sia, non è dietro le nostre spalle.

pferrandi@gazzettadiparma.net