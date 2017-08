Le strappano la borsetta di mano in pieno centro

Una salsese di mezz’età è stata scippata domenica sera, intorno alle 22.30, mentre stava facendo una passeggiata in viale Berenini vicino alla piscina comunale Leoni.

Due ragazzi le hanno strappato la borsetta che teneva in mano, dandosi poi alla fuga. Fra l’altro, trattandosi di una domenica sera, la zona era piuttosto affollata, ma purtroppo, nonostante la donna abbia chiesto aiuto e cercato anche di rincorrere i due ragazzi, la reazione è stata inutile.

La salsese era uscita di casa per fare due passi quando, arrivata all’altezza di viale Berenini, è stata affiancata da due ragazzi, anche loro a piedi. Con una mossa fulminea le hanno strappato la borsetta che teneva non a tracolla, ma in mano. Lei ha cercato di opporre resistenza, ma alla fine i due giovani hanno avuto la meglio.

La derubata ha iniziato a urlare chiedendo aiuto e mettendosi anche a rincorre i ragazzi, ma loro - più giovani e scattanti - hanno fatto perdere in breve le tracce, con il loro bottino fra le mani.

E’ iniziata subito una «caccia» alla coppia, ma probabilmente i due avevano già studiato il percorso lungo cui defilarsi, senza essere bloccati facilmente. Forse avevano adocchiato la donna che camminava lungo il viale, notando che stringeva fra le mani la borsetta. E così è scattato il loro piano. Non deve essere stato difficile per loro strappare la borsa, anche perché la salsese è stata colta di sorpresa.

Choccata la derubata che dentro alla borsetta teneva di tutto. Così in un attimo si è ritrovata senza documenti, portafoglio, carte di credito, cellulare e tablet. E si è anche ritrovata fuori di casa, in quanto dentro alla borsa aveva anche il telecomando del cancello dell'abitazione. Insomma, un bel danno, solo per avere scelto di fare una passeggiata in centro, una domenica sera d’estate. Amareggiata la donna, alla quale non è rimasto altro che recarsi in caserma, a sporgere denuncia ai carabinieri.