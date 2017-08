Passerella sul Ghiara: partiti i lavori di ristrutturazione

Sono cominciati in questi giorni i tanto attesi, da parte dei residenti della zona, lavori di ristrutturazione della passerella pedonale sul torrente Ghiara che unisce le vie Unità e San Martino.

L’intervento per ripristinare la funzionalità e la messa in sicurezza della struttura si è reso necessario in seguito al cedimento, nel maggio dello scorso anno, della soletta e degli elementi di alleggerimento che hanno creato un buco della larghezza di alcuni centimetri nel piano di calpestio lasciando intravvedere il sottostante torrente Ghiara. Da allora il quartiere è praticamente tagliato in due: la passerella pedonale, costruita nel 1960 e ricostruita in seguito all’alluvione del 1973 (con la ringhiera messa a norma in un secondo tempo), e che porta i segni dell’incuria e del tempo che passa, è un’infrastruttura molto utilizzata non soltanto dai bambini, ma anche, per non dire soprattutto, dagli anziani per recarsi da via Unità alla chiesa di Santa Maria Assunta, che si trova in via Patrioti, senza dover compiere un lungo percorso comprendente la stessa via Unità e le vie Garibaldi e Milano.

La chiusura è stata infatti all’origine di non poche polemiche nel corso di quest’anno soprattutto per il ritardo con il quale, a detta dei residenti, è stato dato l’avvio ai lavori: in più di un’occasione le transenne e la rete poste a protezione della passerella sono stati spostati, mentre poco più di un mese fa qualcuno aveva addirittura pensato di togliere le transenne e di chiudere il buco creando però, in tal modo, una situazione di potenziale pericolo.

Equivoco chiarito dal sindaco Filippo Fritelli su Facebook che aveva sottolineato come il lavoro non avesse alcun valore essendo i problemi del ponte di carattere strutturale e di conseguenza di competenza del Comune. Lungo giro, dunque, il giro che gli anziani da più di un anno erano costretti a percorrere con notevoli disagi che ora sembrano finalmente essere giunti sul punto di terminare: i lavori sono iniziati in questi giorni dopo l’affidamento - avvenuto lo scorso luglio - alla ditta esecutrice tramite proceduta negoziata, per un importo pari a 26 mila euro. I lavori, così come indicato nella determina del dirigente del settore Patrimonio e Territorio, Rossano Varazzani, dovrebbero avere una durata di una cinquantina di giorni salvo, ovviamente, imprevisti. M.L.