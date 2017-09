I fossili tornano a «casa». Presto la nuova sede del museo

Avrà una nuova sede il Museo paleontologico «Il Mare antico» di Salso: a breve inizieranno i lavori per la costruzione del fabbricato che sorgerà nel podere Millepioppi a San Nicomede accanto al Centro Parco dello Stirone e del Piacenziano. Nello stesso complesso inoltre verrà realizzato il museo naturalistico del Parco e saranno creati anche nuovi spazi che ospiteranno start up. Nei giorni scorsi sono stati affidati, al termine della procedura di bando, i lavori per la realizzazione del nuovo immobile che sorgerà accanto alla casa padronale che già ospita la sede del Parco.

Attualmente il museo dei fossili di Salso si trova al terzo piano del Palacongressi mentre quello naturalistico del Parco dello Stirone a Scipione ponte. A breve quindi, una volta espletati tutti i passaggi tecnici e burocratici, partiranno i lavori. L’importo complessivo è di circa 664 mila euro, finanziato per la maggior quota dal Comune di Salso, da fondi della Regione, dell’Ente Parchi e del Comune di Fidenza.

Con questo intervento si potrebbe quindi quasi definire una sorta di «ritorno a casa» per gli importanti reperti conservati nel museo e che provengono in gran parte proprio dall’area dello Stirone. Nel museo paleontologico salsese sono conservati in particolare fossili di cetacei, che costituiscono attualmente la più importante collezione esistente riguardante il Bacino Padano. Reperti che si devono in gran parte all’ingente lavoro di recupero condotto fra gli anni Settanta ed Ottanta da Raffele Quarantelli e i paleontofili salsesi.

Inoltre è già iniziata la fase tecnico scientifica legata ai reperti fossili, con l’affidamento ad un esperto geologo della loro catalogazione e poi la successiva assistenza durante il trasferimento di tutti i reperti nella nuova sede, una volta pronta.

I lavori inoltre prevedono anche la realizzazione del nuovo museo naturalistico del Parco dello Stirone-Piacenziano, del tecnopolo turistico-ambientale per la sede delle start up. Con il trasferimento a Millepioppi del nuovo museo si verrà a creare un centro storico-naturalistico e culturale di grande rilevanza anche dal punto di vista turistico.

Il podere Millepioppi, come si ricorderà, agli inizi degli anni Duemila era stato confiscato alla mafia e dato in uso al Comune e al Parco dello Stirone e si appresta a diventare sempre più un polo culturale turistico ambientale di prima importanza, una sorta di «porta per il Parco» e di tutta l’area naturalistica della zona. Inoltre da anni il podere ospita anche il Cras «Le civette», il Centro recupero animali selvatici del Parco.A.S.