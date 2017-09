Continuano i furti di portafogli durante il mercato settimanale

Un’ennesima razzia di portafogli è stata messa a segno venerdì mattina nell’area del tradizionale mercato settimanale di via Pascoli. A “prendere il volo” sono stati due portafogli, contenenti denaro ed effetti personali, all’interno delle rispettive borsette di due donne intente ad osservare le varie offerte merceologiche. Nel corso della mattinata di venerdì, infatti, come di consueto l’area del mercato è molto frequentata con via vai di persone dedite all’acquisto nei banchi di frutta e verdura, di abbigliamento e di accessori per la casa. Evidentemente, però, tra le bancarelle oltre a massaie e pensionati anche questa volta si celavano dei “professionisti del furto con destrezza” sempre pronti ad allungare la mano all’interno di borse e zainetti; e così è successo dal momento che le borsette delle due donne sono state prese di mira dai soliti ignoti che hanno fatto sparire portafogli ed effetti personali.

In particolare, una delle due donne si è accorta di essere stata alleggerita al momento di pagare dopo aver effettuato un acquisto: il portafoglio, contenente documenti ed alcune decine di euro, è stato ritrovato successivamente poco distante, naturalmente svuotato del contenuto in denaro ma fortunatamente con i documenti ancora al loro posto. Alle due donne non è rimasto altro da fare che denunciare ai carabinieri quanto accaduto. Nonostante la presenza in zona di agenti della polizia municipale e dei volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, non è la prima volta che nei giorni di mercato spariscono dei portafogli all’interno delle borsette: anche in questo caso si è trattato con tutta probabilità di ladri esperti in questo genere di azioni dal momento che nessuna delle due vittime si è accorta di quello che stava accadendo. La polizia municipale fa sapere di mantenere sempre alta l’attenzione e di segnalare ogni persona o movimento sospetti fornendo tutti gli elementi necessari per identificare eventuali malviventi.