Picchia la moglie con un ventilatore, davanti alla figlia: arrestato

Le violenze in casa andavano avanti da tempo: lo scorso 6 agosto durante l'ennesima scenata, aveva colpito la moglie con un ventilatore, procurandole 15 giorni di prognosi. M.M., 45 anni, residente a Salsomaggiore è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare. Maltrattamenti in famiglia reiterati l'accusa, aggravata dal fatto che le violenze avvenivano di fronte alla figlia di dieci anni.