Furto alle casse del Famila: arrestata anche la terza ladra

Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare - ai domiciliari - a carico di una 39enne residente a Bibbiano, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, e che è accusata di di furto aggravato in concorso. Secondo gli investigatori, era la terza delle tre donne che lo scorso aprile erano entrate nel supermercato Famila di Salsomaggiore, poco prima dell’orario di chiusura, e dopo aver pagato il conto per una spesa di pochi articoli, si erano attardare presso una delle casse. Approfittando dell’allontanamento dell’addetto per la chiusura, mentre due di loro ne coprivano le mosse, la terza, con un attrezzo da scasso aveva forzato la cassa e ne aveva prelevato il contenuto. Raggiunta l’uscita, erano fuggite velocemente a bordo di un’auto.

La scena era stata notata da un cliente, che aveva informava il direttore del supermercato. Le verifiche immediatamente avviate dai Carabinieri di Salsomaggiore sono state supportate dalle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza del Famila e da quelle della videosorveglianza cittadina. I militari sono quindi risaliti, attraverso la targa del veicolo utilizzato per la fuga, al compagno di una delle autrici del furto, che è stata riconosciuta dai testimoni a cui sono state sottoposte diverse foto. Si è quindi riusciti a risalire alla seconda complice, anch’essa identificata e riconosciuta.

Nel mese di agosto entrambe sono state raggiunte da ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Le indagini per arrivare alla terza donna sono proseguite spedite, agevolate dalle identificazione delle prime due e quindi dalla ricostruzione delle frequentazioni. E' così che la 39enne ha infine ammesso le proprie responsabilità.