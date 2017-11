Ubriaco al volante con pugnali e droga in auto: denunciato un 48enne a Salso

I carabinieri di Salso hanno denunciato un quarantottenne che girava, nella notte, con in auto (in una frazione del comune salsese) oggetti atti ad offendere. L'uomo è stato sottoposto anche al test con etilometro che ha evidenziato un tasso alcolemico di 2,40 g/l (ben quattro volte superiore al limite di legge consentito). Fermato durante un normale controllo, è stata poi perquisita la sua automobile, dove sono stati trovati questi oggetti. Sono stati trovati anche un grammo di marijuana e mazzo grammo di “hashish”. L’uomo è stato quindi deferito all’Autorità giudiziaria per guida sotto l’influenza di alcool e possesso di oggetti atti ad offendere e segnalato alla locale Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. La patente di guida ritirata e l’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo.