Bimbo rischia di soffocare: salvato dai carabinieri

Una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri ha salvato un bimbo di un anno che stava per soffocare per un boccone di traverso. L'incidente in via Milano a Salso: il padre disperato non sapeva come aiutare il piccolo, i carabinieri sono intervenuti. Il capo equipaggio ha eseguito una manovra d'emergenza ridando fiato al piccolo, intanto è stata allertata un'ambulanza. I medici intervenuti hanno constatato che il bimbo si trovava fuori pericolo di vita. Comunque il bimbo è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale di Parma per accertamenti.