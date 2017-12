Arnesi da scasso in auto: arrestato 30enne, il complice è fuggito dopo un inseguimento

I carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Salsomaggiore Terme hanno denunciato un pregiudicato albanese per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli ed arnesi atti allo scasso. Si tratta di un 30enne residente a Bologna. Sabato sera a Salsomaggiore, in via Bellaria, una pattuglia ha sorpreso un'auto aggirarsi con fare sospetto nella periferia della cittadina termale, con a bordo due uomini. I militari, dopo un breve inseguimento hanno fermato l’auto: uno dei due uomini a bordo è fuggito precipitosamente a piedi nei campi. E' stato invece bloccato e arrestato il 30enne: nel cofano e sotto i sedili c'erano un lungo cacciavite e una paio di forbici da elettricista.