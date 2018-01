Un airone nel greto del Citronia

Dopo gli avvistamenti di lupi, o presunti tali, e di cinghiali, giunti ormai alle porte della città termale, è stata la volta di un ben più pacifico airone essere immortalato nell’alveo del torrente Citronia a pochi metri dall’imbocco della copertura del corso d’acqua di via Pascoli. Certo, da anni, anche in pieno inverno, di aironi nei nostri campi o nel greto dei torrenti se ne vedono tanti. Evidentemente non disturbato dalla presenza umana, evidentemente ha trovato il posto adatto dove potersi nutrire di pesci che ancora popolano il corso d’acqua che scende da Marzano. M.L.