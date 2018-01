Andrea Villani: «Io? Un cantastorie un po' stonato»

Si intitola «Romanzo italiano, storia di mafia, amore e (soprattutto) precariato» l’ultimo libro scritto da Andrea Villani, ed edito da Aliberti compagnia editoriale, che sarà disponibile nelle librerie, anche in versione ebook, dal 31 gennaio. Si tratta per l’artista salsese dell’ottavo volume della sua lunga carriera: un racconto quasi surreale, ma poiché ormai la realtà supera la fantasia, Villani in questo libro mette in scena un Paese tremendamente reale.

Andrea, quali sono i motivi che ti hanno spinto a scrivere «Romanzo italiano»?

Mi ero ripromesso di non scrivere più ma avevo questa storia nel cassetto e così per un fatto di stima e rispetto del direttore editoriale, Alessandro Di Nuzzo, e dello stesso editore, Francesco Aliberti, con i quali è possibile confrontarsi sempre, ho deciso di pubblicarla. D’altronde quest’ultimo punta su di me e sul mio “compagno di scuderia” Francis Scott Fitzgerald quest’anno ripubblicato dalla stessa casa editrice – afferma, ridendo, Villani –. Inoltre il mio ambiente è composto da scrittori, artisti, e musicisti, prima o poi avrei dovuto consegnare il mio ennesimo tributo a questo mondo al quale appartengo.

Cosa differenzia «Romanzo italiano» dagli altri tuoi racconti?

Sicuramente l’umorismo – afferma Villani – Una mattina ho aperto la finestra e mi sono reso conto, a un tratto, di essere in Italia dove, come in tanti altri Paesi, si respira un’aria intrisa di ferocia. Fortunatamente siamo dotati di ironia quindi, a differenza dei libri scritti in precedenza, questa volta ho voluto riderci su, sebbene si tratti di una risata amara, direi con un retrogusto agrodolce. Come amo ripetere, sono un cantastorie un po’ stonato, ma nel momento in cui ridi, hai già vinto indipendentemente da come va a finire.

Dove è ambientato il romanzo?

Ho cercato di raccontare l’Italia da Torre Annunziata a Milano, in particolare i luoghi di quest’ultima città che conosco particolarmente bene, con un omaggio a Roma.

Quanto c’è di autobiografico?

Solo il fatto che la trama sia un grottesco intrecciarsi si situazioni paradossali, come lo è, del resto, la mia stessa vita.

Dopo il successo tratto dalla tua performance riguardante Luciano Lutring, riadatterai anche questo testo per uno spettacolo teatrale?

E’ molto probabile, con l’aiuto anche di qualche talentuoso musicista della mia “cricca”. Il palcoscenico, del resto, resta il luogo deputato alla mia felicità. In quanto è solo sul palco che mi sento sereno, libero, e in grado di non mentire mai per nessun motivo.