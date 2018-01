Questa mattina i carabinieri del nucleo radiomobile di Fidenza hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un marocchino di 18 anni, nullafacente, incensurato, domiciliato in una comunità di Tabiano, poiché ha aggredito due controllori della TEP (sulla linea del bus Tabiano-Fidenza). Era salito a bordo del bus senza biglietto, mentre i controllori redigevano la multa li spintonava tentando di fuggire, è stato quindi necessario l’intervento dei carabinieri che a fatica riuscivano a bloccarlo e condurlo in caserma. Posto ai domiciliari domani si presenterà per il processo per direttissima.