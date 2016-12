Capodanno: "dritte" per menu salva-festa

Cenetta per lei, cenone per lui. A Capodanno l’uomo può permettersi di mangiare più perchè smaltisce di più. E in generale a tavola, la donna dovrebbe mangiare il 25% di calorie in meno rispetto al partner. Lo ha detto Stefania Ruggeri, ricercatrice del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria sezione Alimenti & Nutrizione, in un incontro formativo promosso a Gaeta in occasione di Vinicibando. «Le donne reggono meno l’alcol perchè - spiega la ricercatrice del Crea Alimenti & Nutrizione - hanno il 10% in meno di acqua nel corpo rispetto agli uomini».

Gli uomini, poi, sono anche più fortunati nello smaltire non solo la sbornia ma anche «maggiore capacità di perdere peso», sottolinea la nutrizionista. Le donne tuttavia possono adottare qualche furbizia salva-festa, suggerisce la Ruggeri. «L'insalatona la notte di Capodanno può risultare triste - osserva - e non va perché dà pochi nutrienti. Meglio un piatto unico che offra calcio per combattere l’osteoporosi. Ideali i legumi - e sono tante le ricette a base di fagioli, ceci, fave e lenticchie - perché non danno il picco glicemico dopo il pasto. Nelle donne è inoltre frequente la carenza iodica: rispetto a un fabbisogno di 150 mlg al giorno, la scelta più felice è un piatto di pesce (100 mlg in media) o meglio ancora i crostacei (300 mlg in media)». La pasta al pomodoro, conclude la nutrizionista del Crea, è l’ideale per l'alimentazione maschile e i sui benefici si veicolano meglio con un filo d’olio extravergine, anch’esso un po' cotto. Ecco perché la passata di pomodoro è il top. Mentre la cottura della carne diminuisce, di poco, il ferro disponibile nella carne. Meglio la bistecca al sangue quindi».